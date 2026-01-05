Tramp objavio zanimljivu tabelu, Bosna i Hercegovina pri samom dnu

Američki predsjednik Donald Tramp nedavno je na društvenim mrežama objavio tabelu sa statističkim podacima o korištenju socijalne pomoći među imigrantskim porodicama u Sjedinjenim Američkim Državama, ponovo otvarajući debatu o socijalnim politikama i imigraciji.

Prema objavljenim podacima, oko 46 posto porodica porijeklom s Kosova koje žive u SAD-u prima različite oblike socijalne pomoći, uključujući finansijsku podršku, programe stanovanja i zdravstvenu zaštitu, javlja prištinski Telegrafi. Kosovo se nalazi među zemljama sa relativno visokim postotkom korisnika ovih programa, uz nekoliko drugih država iz Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Objava ovih podataka dolazi u trenutku kada američka administracija ponovo skreće pažnju na potrebu revizije sistema socijalne pomoći, tvrdeći da bi on trebao više promovisati zapošljavanje i ekonomsku samoodrživost.

Kada je riječ o imigrantskim porodicama iz Bosne i Hercegovine, tek 32,4 posto njih prima socijalnu pomoć od države. To pokazuje da većina porodica iz BiH koje žive u SAD-u vrijedno rade, privređuju i doprinose razvoju najmoćnije države svijeta.