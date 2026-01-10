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Rubio: SAD podržava hrabri narod Irana

Izjava je uslijedila usred protesta širom zemlje

Marko Rubio. AP

FENA

10.1.2026

 Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) je izjavio da „hrabri“ iranski narod ima podršku Vašington.

Hrabri narod 

- Sjedinjene Američke Države podržavaju hrabri narod Irana - objavio je u petak Rubio na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, prenosi Anadolija.

Izjava je uslijedila usred protesta širom zemlje u kojima je, prema podacima grupe za ljudska prava sa sjedištem u Washingtonu, poginulo najmanje 65 osoba.

Među poginulima je 50 demonstranata, a 14 pripadnika policijskih i sigurnosnih službi, zajedno s jednim civilom povezanim s vladom, izvijestila je u petak novinska agencija za ljudska prava (HRANA).

U demonstracijama su također ranjeno desetine ljudi, a privedeno je 2.311 osoba, dodaje se, uz napomenu da su protesti u toku u oko 180 gradova u svih 31 provinciji te bliskoistočne zemlje. Povrede su uglavnom uzrokovane sačmom i plastičnim mecima, prema izvještajima.

Talasi protesta 

Vlasti još nisu izdale saopćenje o poginulima ili ranjenim.

Iran je svjedok talasa protesta od kraja decembra, uglavnom zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova.

Demonstracije su počele 28. decembra u blizini teheranskog Velikog bazara, a kasnije su se proširile na nekoliko gradova.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u petak da je Iran "u velikoj nevolji" dok se protesti šire, rekavši da SAD pažljivo prate razvoj događaja i upozoravaju vlasti da ne koriste smrtonosnu silu.

Iran je optužio SAD i Izrael za podsticanje nemira, a zvaničnici su upozorili da sigurnosne snage i pravosuđe "neće pokazati nikakvu toleranciju prema saboterima".

# IRAN
# SAD
# MARKO RUBIO
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