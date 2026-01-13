Francuski poljoprivrednici istovarili tone krompira ispred parlamenta

Francuski poljoprivrednici, koji se protive sporazumu o slobodnoj trgovini između Evropske unije i MERCOSUR-a, istovarili su u utorak oko 30 tona krompira ispred zgrade Nacionalne skupštine Francuske.

Nacionalna unija proizvođača krompira (UNPT) saopćila je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u da je krompir distribuiran u blizini mosta Concorde, nasuprot zgrade parlamenta.

Sindikat je naveo da je riječ o simboličnoj akciji kojom žele zahvaliti građanima na podršci, ali i izraziti nezadovoljstvo, kako su naveli, sve većim i opterećujućim propisima.

Na snimcima, koje je podijelio UNPT, vidi se kako poljoprivrednici traktorima dovoze i istovaraju krompir ispred Nacionalne skupštine, šaljući poruku vlastima o svom protivljenju sporazumu.

Poljoprivrednici širom Evrope već mjesecima protestuju protiv sporazuma EU - MERCOSUR, o kojem se pregovara više od 20 godina.

Smatraju da bi taj dogovor mogao ugroziti domaća tržišta, poljoprivrednu proizvodnju, egzistenciju farmera, ali i evropske prehrambene standarde.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen trebala bi 17. januara potpisati sporazum u Paragvaju, što dodatno pojačava pritisak i proteste poljoprivrednika u više evropskih zemalja.