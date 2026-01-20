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ZAKLJUČENJE UGOVORA

Zelenski postavio uslove za odlazak u Davos

Međutim, zasad imam zadatak ovdje u Ukrajini i za mene je ključno da koordiniram sve službe ovdje, naglasio je Zelenski

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

FENA

20.1.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će njegovo prisustvo na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zavisiti od zaključenja ugovora ili dobijanja obećanja o pomoći Ukrajini.

- Ako dokumenti budu spremni, tada će biti i sastanak (s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donaldom Trumpom) i putovanje - kazao je Zelenski, što su danas prenijeli ukrajinski mediji.

Dodao je da bi u švajcarsko alpsko odmaralište otputovao i ukoliko bi postojalo obećanje o dodatnoj podršci ukrajinskom energetskom sektoru ili isporuci novih sistema protivvazdušne odbrane.

- Međutim, zasad imam zadatak ovdje u Ukrajini i za mene je ključno da koordiniram sve službe ovdje - naglasio je Zelenski.

Kijev se nada sigurnosnim garancijama i sredstvima za ekonomsku obnovu u okviru mirovnog plana koji predvode Sjedinjene Američke Države s ciljem okončanja rata s Rusijom, ali su pregovori o tom planu i dalje u zastoju, prenosi DPA.

# DAVOS
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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