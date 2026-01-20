Zelenski postavio uslove za odlazak u Davos

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će njegovo prisustvo na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zavisiti od zaključenja ugovora ili dobijanja obećanja o pomoći Ukrajini.

- Ako dokumenti budu spremni, tada će biti i sastanak (s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donaldom Trumpom) i putovanje - kazao je Zelenski, što su danas prenijeli ukrajinski mediji.

Dodao je da bi u švajcarsko alpsko odmaralište otputovao i ukoliko bi postojalo obećanje o dodatnoj podršci ukrajinskom energetskom sektoru ili isporuci novih sistema protivvazdušne odbrane.

- Međutim, zasad imam zadatak ovdje u Ukrajini i za mene je ključno da koordiniram sve službe ovdje - naglasio je Zelenski.

Kijev se nada sigurnosnim garancijama i sredstvima za ekonomsku obnovu u okviru mirovnog plana koji predvode Sjedinjene Američke Države s ciljem okončanja rata s Rusijom, ali su pregovori o tom planu i dalje u zastoju, prenosi DPA.