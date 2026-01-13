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SVJETSKI EKONOMSKI FORUM

Tramp stiže u Davos, moguć novi susret s ukrajinskim predsjednikom

Trampa će pratiti najveća američka delegacija koja je ikada učestvovala na susretu vrhunskih političara i ekonomskih predstavnika

Tramp i Zelenski. AP

M. Až.

13.1.2026

Američki lider Donald Tramp naredne sedmice učestvovat će na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Time bi na marginama foruma moglo doći do novog susreta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

- Radujemo se što možemo ponovo poželjeti dobrodošlicu predsjedniku Trampu - izjavio je u utorak, 13. januara, na konferenciji za novinare predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma Borge Brende.

Trampa će u Davosu pratiti najveća američka delegacija do sada na ovom okupljanju vodećih političkih i ekonomskih predstavnika u švicarskom alpskom gradu Davosu.

Prošle godine, ubrzo nakon polaganja zakletve za svoj drugi mandat, Tramp se učesnicima foruma obratio putem videoveze.

U tom govoru najavio je, između ostalog, visoke uvozne carine koje je od aprila, u nekoliko faza, uveo prema brojnim državama. Tokom svog prvog mandata Tramp je i lično dolazio u Davos, posljednji put 2020. godine.

# SVJETSKI EKONOMSKI FORUM
# DAVOS
# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# UKRAJINA
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