Damask dobija turski radar HTRS-100 za kontrolu letova

Na Međunarodnom aerodromu u Damasku trenutno se vrši instalacija turskog radarskog sistema HTRS-100 kompanije ASELSAN, što će značajno poboljšati sigurnost letova i infrastrukturu glavnog sirijskog aerodroma.

Radarski sistem

Turska ambasada u Damasku ove sedmice je objavila da se na aerodromu postavlja radarski sistem HTRS-100 za kontrolu zračnog saobraćaja, koji je proizveden u Turskoj.

Turski ambasador u Siriji, Nuh Jilmaz (Nuh Yilmaz), putem društvenih mreža je podijelio informacije o svojoj terenskoj posjeti aerodromu i o napretku instalacije sistema, koji je dopremljen iz Turske.

Riječ je o važnoj nadogradnji infrastrukture glavnog čvorišta zračnog saobraćaja sirijske prijestolnice, s ciljem povećanja sigurnosti i efikasnosti upravljanja zračnim saobraćajem.