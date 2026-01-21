Damask dobija turski radar HTRS-100 za kontrolu letova

Na Međunarodnom aerodromu u Damasku trenutno se vrši instalacija turskog radarskog sistema HTRS-100 kompanije ASELSAN, što će značajno poboljšati sigurnost letova i infrastrukturu glavnog sirijskog aerodroma.
Radarski sistem
Turska ambasada u Damasku ove sedmice je objavila da se na aerodromu postavlja radarski sistem HTRS-100 za kontrolu zračnog saobraćaja, koji je proizveden u Turskoj.
Turski ambasador u Siriji, Nuh Jilmaz (Nuh Yilmaz), putem društvenih mreža je podijelio informacije o svojoj terenskoj posjeti aerodromu i o napretku instalacije sistema, koji je dopremljen iz Turske.
Riječ je o važnoj nadogradnji infrastrukture glavnog čvorišta zračnog saobraćaja sirijske prijestolnice, s ciljem povećanja sigurnosti i efikasnosti upravljanja zračnim saobraćajem.
Radarski sistem HTRS-100 omogućava precizno otkrivanje i praćenje svih zračnih ciljeva u dometu do 190 kilometara, koristeći najsavremenije tehnologije za maksimalnu pouzdanost i performanse.
Operativna sigurnost
Ono što posebno ističu turski stručnjaci za zrakoplovstvo jeste da ovaj radar za razliku od konvencionalnih radara, nastavlja s radom čak i u slučaju otkazivanja pojedinih komponenti, zahvaljujući matričnoj strukturi.
Na taj način osigurava se da se radar nikada u potpunosti ne isključi i da upravljanje zračnim saobraćajem ostane neprekinuto čak i u kritičnim trenucima koji se mjere sekundama.
Posebni algoritmi razlikuju avione, vjetroturbine i jata ptica, čime se dodatno povećava operativna sigurnost. Sistem se odlikuje i dugotrajnošću, s prosječnim vremenom do kritičnog otkaza koje prelazi 40.000 sati.