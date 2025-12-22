Visoka turska delegacija u Damasku razgovara o integraciji SDF-a u sirijski državni aparat

Visoka turska delegacija posjetit će Damask u ponedjeljak kako bi razgovarala o bilateralnim vezama i provedbi sporazuma o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima u sirijski državni aparat, saopćio je izvor iz turskog ministarstva vanjskih poslova.

Posjeta turskih ministara vanjskih poslova i odbrane te šefa obavještajne službe dolazi u jeku napora sirijskih, kurdskih i američkih zvaničnika da pokažu određeni napredak u vezi sa sporazumom. Ankara, međutim, optužuje SDF za odugovlačenje prije roka na kraju godine.