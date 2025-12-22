Visoka turska delegacija u Damasku razgovara o integraciji SDF-a u sirijski državni aparat

Visoka turska delegacija posjetit će Damask u ponedjeljak kako bi razgovarala o bilateralnim vezama i provedbi sporazuma o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima u sirijski državni aparat, saopćio je izvor iz turskog ministarstva vanjskih poslova.
Posjeta turskih ministara vanjskih poslova i odbrane te šefa obavještajne službe dolazi u jeku napora sirijskih, kurdskih i američkih zvaničnika da pokažu određeni napredak u vezi sa sporazumom. Ankara, međutim, optužuje SDF za odugovlačenje prije roka na kraju godine.
Turska smatra SDF, koji podržavaju SAD i kontrolira dijelove sjeveroistočne Sirije, terorističkom organizacijom i upozorila je na vojnu akciju ako grupa ne poštuje sporazum.
Prošle je sedmice turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio kako se Ankara nada da će izbjeći pribjegavanje vojnoj akciji protiv SDF-a, ali da joj je strpljenje na izmaku.
Izvor iz ministarstva vanjskih poslova rekao je da će Fidan, ministar odbrane Yasar Guler i šef turske obavještajne agencije MIT Ibrahim Kalin prisustvovati razgovorima u Damasku, godinu dana nakon pada bivšeg predsjednika Bashara al-Assada prenosi Reuters.