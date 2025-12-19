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IZVIĐAČKO-NADZORNI DRON

Ruski dron pao blizu Istanbula, Turska pokrenula istragu

Turski zvaničnici za sada nisu otkrili da li je letjelica bila na operativnoj misiji niti kako je ušla u turski zračni prostor

Ruski dron pao u blizini Istanbula. Platforma X

M. Až.

19.12.2025

U ruralnom području blizu Izmitа, u turskoj provinciji Kocaeli, pronađena je bespilotna letjelica za koju se, prema prvim procjenama, vjeruje da je ruskog porijekla i pripada tipu izviđačko-nadzornih dronova. Turske vlasti odmah su pokrenule istragu o ovom incidentu.

Kako je saopćilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske, dron je pronađen na zemlji nakon što se srušio iz zasad neutvrđenih razloga. Preliminarne analize sugeriraju da je riječ o izviđačko-nadzornom dronu Orlan-10, koji se široko koristi u ruskim vojnim operacijama.

Pad drona izazvao je posebnu pažnju javnosti i sigurnosnih struktura, s obzirom na činjenicu da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u zemlji članici NATO saveza.

Turski zvaničnici za sada nisu otkrili da li je letjelica bila na operativnoj misiji niti kako je ušla u turski zračni prostor.

Orlan-10 je ruska bespilotna letjelica namijenjena prvenstveno za izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka. Radi se o relativno malom dronu s rasponom krila od oko tri metra, koji može letjeti na visinama do nekoliko hiljada metara i ostati u zraku do 16 sati, zavisno od konfiguracije.

Dron je opremljen kamerama visoke rezolucije, termalnim senzorima i sistemima za elektronsko izviđanje, a često se koristi za nadzor terena, korekciju artiljerijske vatre i praćenje kretanja protivničkih snaga.

# ISTANBUL
# DRON
# TURSKA
# RUSIJA
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