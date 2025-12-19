Ruski dron pao blizu Istanbula, Turska pokrenula istragu

Kako je saopćilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske, dron je pronađen na zemlji nakon što se srušio iz zasad neutvrđenih razloga. Preliminarne analize sugeriraju da je riječ o izviđačko-nadzornom dronu Orlan-10, koji se široko koristi u ruskim vojnim operacijama.

U ruralnom području blizu Izmitа, u turskoj provinciji Kocaeli, pronađena je bespilotna letjelica za koju se, prema prvim procjenama, vjeruje da je ruskog porijekla i pripada tipu izviđačko-nadzornih dronova. Turske vlasti odmah su pokrenule istragu o ovom incidentu.

Pad drona izazvao je posebnu pažnju javnosti i sigurnosnih struktura, s obzirom na činjenicu da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u zemlji članici NATO saveza.

Turski zvaničnici za sada nisu otkrili da li je letjelica bila na operativnoj misiji niti kako je ušla u turski zračni prostor.

Orlan-10 je ruska bespilotna letjelica namijenjena prvenstveno za izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka. Radi se o relativno malom dronu s rasponom krila od oko tri metra, koji može letjeti na visinama do nekoliko hiljada metara i ostati u zraku do 16 sati, zavisno od konfiguracije.

Dron je opremljen kamerama visoke rezolucije, termalnim senzorima i sistemima za elektronsko izviđanje, a često se koristi za nadzor terena, korekciju artiljerijske vatre i praćenje kretanja protivničkih snaga.