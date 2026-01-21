Tramp pozvao papu Lava u Odbor za mir

Papa Lav nalazi se među svjetskim čelnicima koji su pozvani da se pridruže tzv. Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, rekao je danas kardinal Pietro Parolin, visoki diplomatski dužnosnik Vatikana.

Lav, prvi američki papa i kritičar nekih Trampovih politika, još razmatra poziv, rekao je Parolin.

- Papa je primio poziv i razmatramo što učiniti - kazao je Parolin novinarima.

- Vjerujem da će nam trebati malo vremena za razmatranje prije nego što damo odgovor - dodao je.

Cilj Odbora u početku je bio okončanje sukoba u Gazi, no Tramp je rekao da će imati puno širi djelokrug i da će rješavati sukobe na globalnoj razini.

Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, spremno prihvatile poziv, brojne druge izrazile su oprez, a diplomati upozoravaju da bi to moglo naštetiti radu Ujedinjenih naroda.

Vatikanski ured za tisak nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o Parolinovim izjavama.

Lav, koji je pokazao čvrst, ali istodobno i miran diplomatski stil otkako je izabran za papu prošlog maja, nekoliko je puta osudio uvjete u kojima u Gazi žive Palestinci.

Papa, vjerski poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu, rijetko se pridružuje međunarodnim odborima.

Vatikan ima opsežnu diplomatsku službu i stalni je promatrač u Ujedinjenim narodima, te često sudjeluje u raspravama.