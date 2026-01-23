Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GOVOR U DAVOSU

Mask se narugao Trampovom Odboru za mir

Doveo je u pitanje stvarne namjere te inicijative

Mask i Tramp. AP

M. Až.

23.1.2026

Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu Ilon Mask narugao se novom projektu predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump), Odboru za mir (Board of peace), koristeći igru riječi kojom je doveo u pitanje stvarne namjere te inicijative.

- Zapitao sam se je li to peace (mir) ili piece (komad). Znate, mali komad Grenlanda, mali komad Venezuele - rekao je Mask uz smijeh tokom svog obraćanja sudionicima foruma.

Tramp je upravo u Davosu osnovao Odbor za mir, tijelo koje bi trebalo rješavati međunarodne sukobe i koje se već opisuje kao moguća alternativa ili paralelni format Ujedinjenim narodima. Kritike su odmah usmjerene na činjenicu da je Tramp lično na čelu tog tijela i da je cijeli projekt snažno centraliziran oko njega.

Sporna je i planirana financijska struktura. Države bi imale vremenski ograničeno članstvo, dok bi uplata od milijardu dolara omogućila trajni status. To je dodatno pojačalo optužbe da se ne radi o klasičnoj diplomaciji, već o ekskluzivnom klubu u kojem se pristup i utjecaj djelomično kupuju. Uz to, među državama potpisnicama nalaze se i one kojima upravljaju autoritarni režimi.

Turbulentan odnos između Maska i Trampa

Podsjetimo, Mask je tokom Trampova drugog mandata bio dio strukture vlasti, vodeći Odjel za učinkovitost vlade (DOGE). U predsjedničkoj kampanji Mask je Trampa podržao s više od 230 miliona dolara (196 miliona eura), postavši njegov najveći pojedinačni donator, dok je istovremeno svoju društvenu mrežu X koristio kao snažan megafon za širenje Trampovih poruka.

Na početku Trampove administracije Mask je preuzeo vodstvo DOGE-a, a s tog mjesta otišao krajem maja prošle godine. Napetosti su postojale i ranije, primjerice kada je Musk u proljeće prošle godine javno vrijeđao Trampova savjetnika za trgovinu Pitera Navara.

Pravi raskol

Pravi raskol uslijedio je kada je Mask otvoreno kritikovao Trampov zakon o porezima i potrošnji. Tokom prošlog ljeta sukob je eskalirao u javni obračun, u kojem je Tramp čak dao naslutiti da bi mogao preispitati Maskov imigracijski status, ali i dovesti u pitanje subvencije i državne ugovore za njegove kompanije.

U jesen iste godine dvojica su signalizirala smirivanje napetosti. Mask se pojavio na večeri za saudijskog prijestolonasljednika u Bijeloj kući, gdje mu je Tramp prijateljski potapšao rame.

# DONALD TRUMP
# ELON MUSK
# ODBOR ZA MIR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.