Mask se narugao Trampovom Odboru za mir

Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu Ilon Mask narugao se novom projektu predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump), Odboru za mir (Board of peace), koristeći igru riječi kojom je doveo u pitanje stvarne namjere te inicijative.

- Zapitao sam se je li to peace (mir) ili piece (komad). Znate, mali komad Grenlanda, mali komad Venezuele - rekao je Mask uz smijeh tokom svog obraćanja sudionicima foruma.

Tramp je upravo u Davosu osnovao Odbor za mir, tijelo koje bi trebalo rješavati međunarodne sukobe i koje se već opisuje kao moguća alternativa ili paralelni format Ujedinjenim narodima. Kritike su odmah usmjerene na činjenicu da je Tramp lično na čelu tog tijela i da je cijeli projekt snažno centraliziran oko njega.

Sporna je i planirana financijska struktura. Države bi imale vremenski ograničeno članstvo, dok bi uplata od milijardu dolara omogućila trajni status. To je dodatno pojačalo optužbe da se ne radi o klasičnoj diplomaciji, već o ekskluzivnom klubu u kojem se pristup i utjecaj djelomično kupuju. Uz to, među državama potpisnicama nalaze se i one kojima upravljaju autoritarni režimi.

Turbulentan odnos između Maska i Trampa

Podsjetimo, Mask je tokom Trampova drugog mandata bio dio strukture vlasti, vodeći Odjel za učinkovitost vlade (DOGE). U predsjedničkoj kampanji Mask je Trampa podržao s više od 230 miliona dolara (196 miliona eura), postavši njegov najveći pojedinačni donator, dok je istovremeno svoju društvenu mrežu X koristio kao snažan megafon za širenje Trampovih poruka.