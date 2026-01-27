Tramp: Kuba će uskoro propasti

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da očekuje kako će Kuba uskoro doživjeti potpuni kolaps, navodeći da Venecuela, njen dugogodišnji saveznik i glavni opskrbljivač, otoku više ne šalje ni naftu ni finansijsku pomoć.

Trampova izjava uslijedila je nakon nedavne američke vojne akcije u Venecueli, nakon koje je, prema navodima iz Vašingtona, došlo do promjene vlasti. Američki predsjednik poručio je da će njegova administracija dodatno pojačati pritisak na kubansko rukovodstvo.

- Kuba će uskoro propasti. To je nacija koja je zaista vrlo blizu sloma - rekao je Tramp novinarima.

Presječena pomoć

Dodao je da je Kuba ranije dobijala značajnu pomoć iz Venecuele, ali da je taj dotok sada presječen.

- Iz Venecuele su dobijali i novac i naftu. Sada to više ne dobijaju - poručio je.

Tramp je također izjavio da će Sjedinjene Američke Države imati ključnu ulogu u budućem upravljanju procesima u Venecueli, gdje je, prema njegovim riječima, formirana privremena vlast nakon hapšenja bivšeg predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro). Na čelo zemlje, kako je naveo, došla je Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), koja trenutno upravlja državom pod međunarodnim nadzorom.

Oštre reakcije

Američka akcija izazvala je oštre reakcije međunarodnih organizacija. Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava ocijenio je da je hapšenje Madura predstavljalo kršenje međunarodnog prava.

Stručnjaci za ljudska prava upozoravaju da Trampov naglasak na kontroli venecuelanske nafte odražava imperijalistički pristup te da se time dovode u pitanje tvrdnje SAD‑a da je akcija bila usmjerena na borbu protiv kriminala i trgovine drogom.

Reagujući na Trampove poruke i prijedloge o mogućem dogovoru sa Sjedinjenim Američkim Državama, kubanski predsjednik ranije je poručio da Vašington nema moralni autoritet da Kubi nameće bilo kakve sporazume.