POKUŠAO POBJEĆI IZ TUNELA

IDF: Zarobljen komandant Hamasovog bataljona Istočna Rafa

Nakon pretrage u tom području, jedan od terorista je uhapšen dok je pokušavao da pobjegne i sakrije se, navela je vojska

A. O.

31.1.2026

Komandant bataljona Istočna Rafa palestinskog pokreta Hamas uhapšen je nakon što je pokušao pobjeći iz tunela na jugu Pojasa Gaze, saopćile su danas Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima izraelske vojske, riječ je o jednom od osam terorističkih operativaca koji su tokom noći izašli iz podzemnog tunela, nakon čega su bili izloženi vazdušnim napadima. O tome je izvijestio izraelski list Times of Israel. 

Ranije je iz IDF-a saopćeno da su u tim napadima poginula najmanje trojica operativaca.

- Nakon pretrage u tom području, jedan od terorista je uhapšen dok je pokušavao da pobjegne i sakrije se - navela je vojska, dodajući da je riječ o "ključnom komandantu" u Hamasovom bataljonu Istočna Rafa.

Ipak, snimci koji kruže internetom navodno pokazuju da komandanta Hamasa nije direktno zarobila izraelska vojska, već milicija Abu Šabab (Abu Shabab), koja djeluje protiv tog pokreta i ima uporište na području Rafe, nakon čega je on predat izraelskim snagama, prenosi Times of Israel.

Izraelska vojska je saopćila da njihove jedinice i dalje nastavljaju pretragu terena s ciljem da "locirale i eliminisale" naoružane napadače.

