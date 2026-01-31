IDF: Zarobljen komandant Hamasovog bataljona Istočna Rafa

Komandant bataljona Istočna Rafa palestinskog pokreta Hamas uhapšen je nakon što je pokušao pobjeći iz tunela na jugu Pojasa Gaze, saopćile su danas Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima izraelske vojske, riječ je o jednom od osam terorističkih operativaca koji su tokom noći izašli iz podzemnog tunela, nakon čega su bili izloženi vazdušnim napadima. O tome je izvijestio izraelski list Times of Israel.

Ranije je iz IDF-a saopćeno da su u tim napadima poginula najmanje trojica operativaca.

- Nakon pretrage u tom području, jedan od terorista je uhapšen dok je pokušavao da pobjegne i sakrije se - navela je vojska, dodajući da je riječ o "ključnom komandantu" u Hamasovom bataljonu Istočna Rafa.