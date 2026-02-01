Naređeno puštanje uhapšenog petogodišnjaka

Savezni sudija je naredio puštanje na slobodu petogodišnjeg Lijama Coneja Ramosa (Liam Coney Ramos) i njegovog oca Adriana iz Porodičnog rezidencijalnog centra Južni Teksas (South Texas Family Residential Center), prema presudi do koje je došao CNN.

Liam i njegov otac, Adrian Ramos, odvedeni su od strane imigracionih agenata s prilaza svoje snijegom prekrivene kuće u predgrađu Mineapolisa (Minneapolis) i prebačeni hiljade kilometara dalje u pritvorski centar u Teksasu, namijenjen zadržavanju porodica. U pritvoru su proveli više od sedam dana.

U naredbi se navodi da petogodišnjak i njegov otac moraju biti pušteni „što je prije praktično moguće“, a najkasnije do utorka, dok se njihov imigracioni predmet nastavlja voditi kroz sudski sistem.

- Sada blisko sarađujemo s našim klijentima i njihovom porodicom kako bismo osigurali sigurno i pravovremeno ponovno okupljanje. Zadovoljni smo što će porodica sada moći da se fokusira na to da budu zajedno i da pronađu malo mira nakon ovog traumatičnog iskustva - naveli su advokati porodice u saopštenju objavljenom u subotu.

U oštroj presudi, koja je mjestimično više ličila na lekciju iz građanskog obrazovanja, sudija Fred Biery (Fred Biery), iz Okružnog suda SAD-a (U.S. District Court), ukorio je „neznanje vlade o američkom historijskom dokumentu zvanom Deklaracija nezavisnosti“ i citirao pritužbe Tomasa Džefersona (Thomas Jefferson) protiv „potencijalnog autoritarnog kralja“, rekavši da danas ljudi „čuju odjeke te historije“.

Lijamovo zadržavanje u pritvoru i upečatljiva fotografija, na kojoj agent drži dječakov ruksak sa Spider-Manom (Spider-Man backpack) dok on gleda ispod kartonske kape sa motivom zeca, dodatno su potaknuli rastuće ogorčenje zbog masovne imigracijske represije administracije Donalda Trampa (Donald Trump) u Mineapolisu.

U još jednom odstupanju od uobičajenih normi sudskog pisanja, sudija je na kraju svoje presude, ispod potpisa, uključio sada već poznatu fotografiju Lijama, uz reference na nekoliko biblijskih odlomaka.