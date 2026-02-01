ODLUKA SUDIJE

Naređeno puštanje uhapšenog petogodišnjaka

Ustav zahtijeva nezavisnog sudskog službenika, naveo je sudija

Održani protesti. Screenshot / YouTube

A. O.

1.2.2026

Savezni sudija je naredio puštanje na slobodu petogodišnjeg Lijama Coneja Ramosa (Liam Coney Ramos) i njegovog oca Adriana iz Porodičnog rezidencijalnog centra Južni Teksas (South Texas Family Residential Center), prema presudi do koje je došao CNN.

Liam i njegov otac, Adrian Ramos, odvedeni su od strane imigracionih agenata s prilaza svoje snijegom prekrivene kuće u predgrađu Mineapolisa (Minneapolis) i prebačeni hiljade kilometara dalje u pritvorski centar u Teksasu, namijenjen zadržavanju porodica. U pritvoru su proveli više od sedam dana.

U naredbi se navodi da petogodišnjak i njegov otac moraju biti pušteni „što je prije praktično moguće“, a najkasnije do utorka, dok se njihov imigracioni predmet nastavlja voditi kroz sudski sistem.

- Sada blisko sarađujemo s našim klijentima i njihovom porodicom kako bismo osigurali sigurno i pravovremeno ponovno okupljanje. Zadovoljni smo što će porodica sada moći da se fokusira na to da budu zajedno i da pronađu malo mira nakon ovog traumatičnog iskustva - naveli su advokati porodice u saopštenju objavljenom u subotu.

U oštroj presudi, koja je mjestimično više ličila na lekciju iz građanskog obrazovanja, sudija Fred Biery (Fred Biery), iz Okružnog suda SAD-a (U.S. District Court), ukorio je „neznanje vlade o američkom historijskom dokumentu zvanom Deklaracija nezavisnosti“ i citirao pritužbe Tomasa Džefersona (Thomas Jefferson) protiv „potencijalnog autoritarnog kralja“, rekavši da danas ljudi „čuju odjeke te historije“.

Lijamovo zadržavanje u pritvoru i upečatljiva fotografija, na kojoj agent drži dječakov ruksak sa Spider-Manom (Spider-Man backpack) dok on gleda ispod kartonske kape sa motivom zeca, dodatno su potaknuli rastuće ogorčenje zbog masovne imigracijske represije administracije Donalda Trampa (Donald Trump) u Mineapolisu.

U još jednom odstupanju od uobičajenih normi sudskog pisanja, sudija je na kraju svoje presude, ispod potpisa, uključio sada već poznatu fotografiju Lijama, uz reference na nekoliko biblijskih odlomaka.

Lijamov slučaj, napisao je Biery, potekao je iz „loše osmišljenog i nesposobno provedenog nastojanja vlade da ispuni dnevne kvote deportacija, očigledno čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece“.

- Posmatranje ljudskog ponašanja potvrđuje da za neke među nama perfidna žudnja za neobuzdanom moći i nametanje okrutnosti u njenoj potrazi nemaju granica i lišeni su ljudske pristojnosti. I neka vladavina prava ide k vragu - napisao je sudija.

Biery se također obrušio na administrativne naloge za hapšenje, koje savezni imigracioni agenti često koriste prilikom privođenja i koji ne zahtijevaju potpis sudije.

- Administrativni nalozi koje izvršna vlast izdaje sama sebi ne zadovoljavaju standard vjerovatnog razloga. To je kao da lisica čuva kokošinjac. Ustav zahtijeva nezavisnog sudskog službenika - naveo je sudija.

Biery je istaknuo da bi Liam i njegov otac ipak mogli završiti suočeni s deportacijom zbog onoga što je nazvao arkaičnim američkim imigracionim sistemom, ali „do tog ishoda treba doći kroz uređeniju i humaniju politiku nego što je ona koja je trenutno na snazi“, napisao je.

