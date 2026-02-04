Bil Gejts o odnosu s Epstinom: "Bio sam budala i naivan"

Suosnivač Microsofta i milijarder Bil Gejts (Bill Gates) osvrnuo se na činjenicu da se njegovo ime pojavljuje u milionima stranica nedavno objavljenih dokumenata povezanih s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Gejts je odbacio sve tvrdnje o neprimjerenom ponašanju te je svoju povezanost s Epstinom opisao kao ozbiljnu i pogrešnu odluku.

U ekskluzivnom intervjuu za 9News, Gejts je naveo da je Epstina upoznao 2011. godine i da je tokom tri godine prisustvovao određenom broju večera.

- Fokus je uvijek bio na tome da on poznaje mnogo izuzetno bogatih ljudi i tvrdio je da ih može potaknuti da podrže globalne zdravstvene inicijative. Gledajući unazad, to je bila slijepa ulica. Bio sam budala što sam provodio vrijeme s njim - rekao je Gejts.

Negirao tvrdnje

Gejts je naglasio da su svi kontakti bili ograničeni i isključivo profesionalne prirode, dodavši da nikada nije posjetio Epstinov privatni otok, koji je postao zloglasan zbog brojnih optužbi za zlostavljanje maloljetnica.

Nedavno objavljeni dokumenti uključuju i nacrte poruka pronađene u Epstinovom email nalogu, u kojima se tvrdi da je Gejts koristio Epstina za dogovaranje sastanaka sa ženama, kao i bizarne navode o spolno prenosivim bolestima.

Gejts je te tvrdnje oštro negirao, nazvavši ih "lažnim" i naglasivši da sporni emailovi nikada nisu poslani.

"Očigledno je Džefri napisao email sam sebi. Taj email nikada nije poslan i njegov sadržaj je lažan. Ne znam da li me pokušavao napasti ili šta mu je tada bilo u glavi", rekao je Gejts.

"Nikada nisam upoznao te žene"

Gejts je ponovio da nikada nije upoznao žene preko Epstina, niti je putovao na lokacije povezane s njegovom mrežom zlostavljanja.

- Činjenično je tačno da sam bio samo na večerama. Nikada nisam išao na otok. Nikada nisam upoznao nikakve žene - rekao je Gejts.

Dodao je da nije jedini koji danas žali zbog bilo kakve povezanosti s Epstinom.

- Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada poznavali. Što više informacija izlazi u javnost, to će biti jasnije da, iako je provođenje vremena s njim bila greška, to nema nikakve veze s tom vrstom ponašanja - rekao je Gejts.

O ovom slučaju oglasila se i Melinda Frenč Gejts (Melinda French Gates), koja je u izjavi za NPR rekla da su nove optužbe vratile "vrlo, vrlo bolna" sjećanja iz perioda njenog braka.

Ona je istakla da je Gejts među brojnim visokopozicioniranim ličnostima koje se suočavaju s pitanjima o svojim kontaktima s Epstinom, iako je on dosljedno negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje.