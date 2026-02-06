Oglasio se Kremlj nakon atentata na ruskog generala

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov oglasio se nakon što je general-potpukovnik Vladimir Aleksejev bio meta atentata te poručio da mu Kremlj želi brz oporavak.

- Želimo generalu da preživi i oporavi se. Nadamo se da će tako i biti - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanja novinara.

Kako je ranije objavio Ruski istražni komitet, nepoznati naoružani napadač je u petak otvorio vatru na Alekseja u stambenoj zgradi generala u Moskvi.

On je hospitaliziran, a nema zvaničnih potvrda o tome u kakvom je stanju.

Pokrenut je krivični postupak o pokušaju ubistva i ilegalnoj trgovini vatrenim oružjem.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je otvorila vatru na generala u stambenoj zgradi. Baza, pozivajući se na očevice, izvještava da se napad dogodio 6. februara ujutru na stepeništu dok je general izlazio iz svog stana.

General je hospitaliziran u moskovskoj bolnici, ali njegovo stanje nije zvanično objavljeno. Izvor RT-a javlja da je general u teškom stanju. Telegram kanali Maš i Baza, koji su bliski snagama bezbjednosti, tvrde da je general upucan u leđa.

General Aleksejev ima veoma važnu funkciju u ruskoj vojsci, a stekao je široku ozloglašenost 2023. godine u vezi sa oružanom pobunom Vagnerovog PVK-a, učestvuјući u pregovorima u Rostovu na Donu sa Јevgeniјem Prigožinom.

Nekoliko visokih vojnih zvaničnika je ubijeno u pokušajima atentata u Rusiji posljednjih godina, ali su se oni obično dešavali eksplozijama, a ne pucnjavom.