Iran i Amerika iduće sedmice nastavljaju nuklearne pregovore

Iran i Sjedinjene Američke Države naredne sedmice održat će drugu rundu razgovora o nuklearnom programu Teherana, saopćilo je u subotu Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske.
Oman, koji je 6. februara bio domaćin prve runde indirektnih pregovora, ugostit će i naredne razgovore u Ženeva, navelo je švicarsko ministarstvo, ne precizirajući tačne datume.
Nakon prve runde, predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) upozorio je Teheran da bi neuspjeh u postizanju sporazuma s njegovom administracijom bio "vrlo traumatičan".
Slični pregovori prošle godine prekinuti su u junu, kada je Izrael pokrenuo ono što je preraslo u 12-dnevni rat protiv Irana, tokom kojeg su SAD bombardovale iranska nuklearna postrojenja.
Tramp je u više navrata prijetio upotrebom sile kako bi Iran pristao na ograničavanje svog nuklearnog programa, dok je Teheran poručio da bi na eventualni napad odgovorio vlastitim udarom. Američki predsjednik je također prijetio Iranu zbog nasilnog gušenja nedavnih masovnih protesta.
Tramp je u petak izjavio da se nosač aviona USS Gerald R. Ford, najveći na svijetu, upućuje iz Kariba prema Bliskom istoku kako bi se pridružio drugim američkim snagama raspoređenim u regiji. Dodao je i da bi promjena vlasti u Iranu "bila najbolja stvar koja bi se mogla desiti".
Indirektne pregovore 6. februara vodili su Abas Aragči (Abbas Araghchi), ministar vanjskih poslova Irana, i Stiv Vitkof (Steve Witkoff), američki izaslanik za Bliski istok. Po prvi put razgovorima je prisustvovao i najviši američki vojni komandant za Bliski istok.
Administracija Donalda Trampa ostaje pri stavu da Iran ni pod kakvim sporazumom ne može zadržati pravo na obogaćivanje uranija, dok Teheran poručuje da na to ne pristaje.
Iran insistira da je njegov nuklearni program namijenjen isključivo mirnodopskim svrhama. Ipak, pojedini zvaničnici sve češće prijete razvojem nuklearnog oružja. Prije junskog rata Iran je obogaćivao uranij do 60 posto čistoće, što predstavlja kratak tehnički korak do nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja.
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da je njegova zemlja "spremna na bilo kakvu vrstu verifikacije". Međutim, Međunarodna agencija za atomsku energiju mjesecima nije u mogućnosti izvršiti inspekcije i potvrditi stanje iranskih nuklearnih zaliha.
Tramp je posljednjih sedmica isticao da mu je prioritet smanjenje iranskog nuklearnog programa, dok Teheran želi da se pregovori vode isključivo o nuklearnom pitanju.
S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu), koji se ove sedmice sastao s Trampom u Vašingtonu, insistira da svaki eventualni dogovor mora uključivati i mjere za neutralizaciju iranskog balističkog raketnog programa te prekid finansiranja saveznika poput Hamasa i Hezbollaha.