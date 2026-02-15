Iran i Amerika iduće sedmice nastavljaju nuklearne pregovore

Iran i Sjedinjene Američke Države naredne sedmice održat će drugu rundu razgovora o nuklearnom programu Teherana, saopćilo je u subotu Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske. Oman, koji je 6. februara bio domaćin prve runde indirektnih pregovora, ugostit će i naredne razgovore u Ženeva, navelo je švicarsko ministarstvo, ne precizirajući tačne datume. Nakon prve runde, predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) upozorio je Teheran da bi neuspjeh u postizanju sporazuma s njegovom administracijom bio "vrlo traumatičan". Slični pregovori prošle godine prekinuti su u junu, kada je Izrael pokrenuo ono što je preraslo u 12-dnevni rat protiv Irana, tokom kojeg su SAD bombardovale iranska nuklearna postrojenja.

Tramp je u više navrata prijetio upotrebom sile kako bi Iran pristao na ograničavanje svog nuklearnog programa, dok je Teheran poručio da bi na eventualni napad odgovorio vlastitim udarom. Američki predsjednik je također prijetio Iranu zbog nasilnog gušenja nedavnih masovnih protesta. Tramp je u petak izjavio da se nosač aviona USS Gerald R. Ford, najveći na svijetu, upućuje iz Kariba prema Bliskom istoku kako bi se pridružio drugim američkim snagama raspoređenim u regiji. Dodao je i da bi promjena vlasti u Iranu "bila najbolja stvar koja bi se mogla desiti". Indirektne pregovore 6. februara vodili su Abas Aragči (Abbas Araghchi), ministar vanjskih poslova Irana, i Stiv Vitkof (Steve Witkoff), američki izaslanik za Bliski istok. Po prvi put razgovorima je prisustvovao i najviši američki vojni komandant za Bliski istok.