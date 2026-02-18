Prvi ramazanski iftar na ruševinama džamije u Gazi

Palestinska porodica koja živi u naselju ar-Rummal prvi iftar ovogodišnjeg ramazana organizovala je na ruševinama uništene džamije Abu al-Abbas al-Mursi, teško oštećene u izraelskim napadima na Gazu, javlja Anadolija.

Uprkos razaranjima koja ih okružuju, članovi porodice postavili su iftarsku sofru direktno na ruševinama džamije, okupljajući se kako bi zajedno prekinuli post skromnim obrokom i dovama.

Prizor iftara među ostacima porušene bogomolje svjedoči o nastojanju stanovnika Gaze da, uprkos teškim uslovima i posljedicama napada, očuvaju vjerske običaje i porodično zajedništvo tokom odabranog mjeseca ramazana.

Sporazum o primirju, uz podršku SAD-a, na snazi je u Gazi od 10. oktobra, čime je zaustavljen dvogodišnji rat Izraela u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, dok je više od 171.000 osoba ranjeno.

Uprkos primirju, izraelske snage počinile su stotine kršenja kroz granatiranja i pucnjavu, pri čemu su ubijena 603 Palestinca, a 1.618 ih je ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.