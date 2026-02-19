SAD povlači trupe iz Sirije

Sjedinjene Američke Države (SAD) se pripremaju da u narednih nekoliko mjeseci povuku preostale trupe iz Sirije nakon što je sirijska vlada pristala preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv terorizma unutar svojih granica zbog čega američko vojno prisustvo u velikom obimu više nije potrebno, piše BBC.

Američke trupe su u Siriji od 2015. godine, u okviru antiterorističke kampanje za suzbijanje utjecaja grupe Islamska država (IS).

Odluka je donesena u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok rastu tenzije s Iranom.

Zvaničnik je napomenuo da je odluka o uklanjanju preostalih 1.000 vojnika iz Sirije dio tranzicije zasnovane na uslovima i da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne da odgovore na sve prijetnje u regionu.

Vijest dolazi usred povećanog prisustva američkih trupa u regiji, posebno u blizini Irana.

Visoki zvaničnici nacionalne sigurnosti rekli su za CBS News, da je Tramp rekao da će američka vojska biti spremna za potencijalne napade na Iran već u subotu, iako Tramp još nije donio konačnu odluku.

U Siriji su američke trupe ranije ove godine već napustile dvije baze, garnizon al-Tanf na jugu Sirije i bazu al-Shaddadi na sjeveroistoku.

Državni sekretar Marko Rubio (Marco) sastao se prošle sedmice sa svojim sirijskim kolegom, ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem, kako bi razgovarali o održavanju primirja. Rubio je također izrazio zabrinutost zbog nastavka borbe protiv terorizma.