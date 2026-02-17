Albaniz: Australija neće vršiti repatrijaciju svojih državljana iz sirijskog kampa

Grupa od trideset i četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je jučer kamp

Dž. R.

17.2.2026

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) izjavio je da vlada neće vršiti repatrijaciju Australaca koji borave u sirijskom kampu u kojem se nalaze porodice osumnjičenih militanata Islamske države.

- Imamo vrlo čvrst stav da nećemo pružati pomoć niti repatrijaciju. To su ljudi koji su otišli u inozemstvo podržati Islamsku državu i otišli su tamo pružiti podršku onima koji u osnovi žele kalifat - rekao je Albaniz za ABC News.

Grupa od trideset i četiri Australca, među kojima 11 žena i 23 djece, napustila je jučer kamp na sjeveroistoku Sirije s namjerom da otputuje u Australiju preko Damaska.

ABC je javio da su vraćeni u pritvorski centar zbog "tehničkih razloga".

Nije poznato hoće li porodice ponovno pokušati otputovati u Australiju u nadolazećim danima.

