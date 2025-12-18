Albaniz najavio oštrije mjere protiv govora mržnje: Moguće poništavanje i odbijanje viza

- Novi zakoni će biti usmjereni na one koji šire mržnju, podjele i radikalizaciju - rekao je Albaniz novinarima u Canberri.

Petnaest ljudi je ubijeno kada su dva naoružana napadača otvorila vatru na događaju povodom prvog dana Hanuke.

Ministar unutrašnjih poslova će također dobiti nova ovlaštenja za poništavanje ili odbijanje viza onima koji šire mržnju, a bit će osnovana i nova radna grupa kako bi se osiguralo da obrazovni sistem pravilno reaguje na antisemitizam.

Novi zakoni će također uključivati kazne za propovjednike i vođe koji promovišu nasilje, novi savezni prekršaj "otežavajućeg govora mržnje" i uvođenje "mržnje" kao otežavajuće okolnosti prilikom izricanja kazni za zločine prijetnji i uznemiravanja na internetu.

- Svaki australijski Jevrej ima pravo da se osjeća sigurno, cijenjeno i poštovano zbog doprinosa koji daje našoj velikoj naciji - rekao je Albaniz.

On je dodao da će njegova vlada u potpunosti podržati i usvojiti preporuke koje je u julu u izvještaju iznijela izaslanica za antisemitizam Jillian Segal, koja je također govorila na konferenciji za novinare.