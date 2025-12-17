Masovni ubica iz Sidneja optužen za 59 kaznenih djela

Naveed Akram (24), kojeg policija sumnjiči da stoji iza masakra na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 kaznenih djela, uključujući 15 ubistava.

On je teško ranjen u razmjeni vatre s policijom, a jučer ujutro se probudio iz kome. Njegov otac Sajid Akram (50) je ubijen.

Prema policiji, otac i sin ubili su 15 ljudi i ranili još desetke kada su napali židovski festival. Povjerenik policije savezne države Novi Južni Wales, Mal Lanyon, u nedjelju navečer proglasio je masovnu pucnjavu terorističkim napadom.

Naveed Akram optužen je za 15 ubistava, za počinjenje terorističkog čina te za desetke kaznenih djela ranjavanja s namjerom ubistva. Optužen je i za korištenje vatrenog oružja s namjerom nanošenja teških tjelesnih povreda, javno isticanje simbola zabranjene terorističke organizacije te postavljanje eksploziva u ili u blizini zgrade s namjerom izazivanja štete.