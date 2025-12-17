Masovni ubica iz Sidneja optužen za 59 kaznenih djela

Naveed Akram (24), kojeg policija sumnjiči da stoji iza masakra na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 kaznenih djela, uključujući 15 ubistava.
On je teško ranjen u razmjeni vatre s policijom, a jučer ujutro se probudio iz kome. Njegov otac Sajid Akram (50) je ubijen.
Prema policiji, otac i sin ubili su 15 ljudi i ranili još desetke kada su napali židovski festival. Povjerenik policije savezne države Novi Južni Wales, Mal Lanyon, u nedjelju navečer proglasio je masovnu pucnjavu terorističkim napadom.
Naveed Akram optužen je za 15 ubistava, za počinjenje terorističkog čina te za desetke kaznenih djela ranjavanja s namjerom ubistva. Optužen je i za korištenje vatrenog oružja s namjerom nanošenja teških tjelesnih povreda, javno isticanje simbola zabranjene terorističke organizacije te postavljanje eksploziva u ili u blizini zgrade s namjerom izazivanja štete.
U danima nakon najtežeg terorističkog napada u historiji Australije pojavili su se novi detalji o navodnim vezama oca i sina s ekstremističkim skupinama. Među njima je i Naveedovo sudjelovanje u uličnoj propovjedničkoj skupini na zapadu Sidneja, za koju se tvrdi da ima veze s više pristaša Islamske države.
Lanyon je izjavio da su u srebrnom Hyundaiju kojim su otac i sin stigli na plažu pronađene dvije ručno izrađene zastave Islamske države. U automobilu su, prema policiji, pronađene i zapaljive eksplozivne naprave.
Policija istražuje i putovanje dvojice osumnjičenih na Filipine nekoliko sedmica prije napada, kao i okolnosti pod kojima je Sajid Akram legalno nabavio oružje velike snage, uprkos navodnim vezama svog sina s ekstremističkim krugovima. Policijski izvori tvrde da su osumnjičenici prije napada pripremili manifest.
Povjerenica Australske savezne policije Krissy Barrett poručila je kako "rani pokazatelji" istrage upućuju na to da je riječ o terorističkom napadu inspiriranom Islamskom državom.