Albaniz najavio: Uvest ćemo strožije zakone o oružju, licence ne smiju važiti zauvijek

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) nazvao je teroristički napad na plaži Bondi "mračnim danom u historiji Australije, na dan koji je trebao biti dan svjetla".

Podsjetimo, broj poginulih u terorističkom napadu na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sidneju porastao je na 16. Iza napada stoje otac i sin. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina.

Sramota i užas

Na jutarnjoj konferenciji za medije Albaniz je govorio o posjetu mjestu napada i susretu s policajcima koji su ondje intervenirali. Mnogi od njih, rekao je, bili su dežurni cijelu noć, a na Bondi su stigli i policajci iz Newcastlea i Central Coasta.

- Ono što smo jučer vidjeli bio je čin čistog zla, čin terora i antisemitizma - poručio je premijer, dodavši da je sama činjenica da se napad dogodio na jednom od najpoznatijih australskih simbola "sramota i užas".

Albaniz je otkrio i da je mlađi napadač, 24-godišnjak koji je sada u bolnici, prvi put došao pod povećalo vlasti još u oktobru 2019. godine.

- Bio je pregledan zbog povezanosti s drugima, ali tada je procijenjeno da nema indikacija da bi mogao predstavljati prijetnju ili se upustiti u nasilje - rekao je.

Strožiji zakoni

Premijer je najavio da će na sjednici nacionalnog kabineta danas popodne na dnevni red staviti potrebu za strožijim zakonima o oružju.

- To uključuje ograničenja broja komada oružja koje pojedinci mogu posjedovati ili imati licencirano, kao i periodičnu reviziju dozvola. Ljudi se s vremenom mijenjaju, mogu se radikalizirati. Licence ne smiju vrijediti zauvijek - naglasio je.

Vlada će, dodao je, predložiti da se agencijama da više ovlasti kako bi se ispitalo što se može učiniti u tom području. Također je najavio da će država pomoći porodicama žrtava, uključujući i one koji dolaze iz inozemstva na sahrane.