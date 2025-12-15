Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON MASAKRA NA PLAŽI

Albaniz najavio: Uvest ćemo strožije zakone o oružju, licence ne smiju važiti zauvijek

Uključuje i ograničenja broja komada oružja koje pojedinci mogu posjedovati

Entoni Albanizi. AP

Dž. R.

15.12.2025

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) nazvao je teroristički napad na plaži Bondi "mračnim danom u historiji Australije, na dan koji je trebao biti dan svjetla". 

Podsjetimo, broj poginulih u terorističkom napadu na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sidneju porastao je na 16. Iza napada stoje otac i sin. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina.

Sramota i užas

Na jutarnjoj konferenciji za medije Albaniz je govorio o posjetu mjestu napada i susretu s policajcima koji su ondje intervenirali. Mnogi od njih, rekao je, bili su dežurni cijelu noć, a na Bondi su stigli i policajci iz Newcastlea i Central Coasta.

- Ono što smo jučer vidjeli bio je čin čistog zla, čin terora i antisemitizma - poručio je premijer, dodavši da je sama činjenica da se napad dogodio na jednom od najpoznatijih australskih simbola "sramota i užas".

Albaniz je otkrio i da je mlađi napadač, 24-godišnjak koji je sada u bolnici, prvi put došao pod povećalo vlasti još u oktobru 2019. godine. 

- Bio je pregledan zbog povezanosti s drugima, ali tada je procijenjeno da nema indikacija da bi mogao predstavljati prijetnju ili se upustiti u nasilje - rekao je.

Strožiji zakoni

Premijer je najavio da će na sjednici nacionalnog kabineta danas popodne na dnevni red staviti potrebu za strožijim zakonima o oružju. 

- To uključuje ograničenja broja komada oružja koje pojedinci mogu posjedovati ili imati licencirano, kao i periodičnu reviziju dozvola. Ljudi se s vremenom mijenjaju, mogu se radikalizirati. Licence ne smiju vrijediti zauvijek - naglasio je.

Vlada će, dodao je, predložiti da se agencijama da više ovlasti kako bi se ispitalo što se može učiniti u tom području. Također je najavio da će država pomoći porodicama žrtava, uključujući i one koji dolaze iz inozemstva na sahrane.

# MASAKR
# AUSTRALIJA
# ANTHONY ALBANESE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.