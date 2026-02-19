Uhapšen princ Endrju zbog skandala s Epstinom

Bivši princ Endrju uhapšen je pod sumnjom na zloupotrebu javne dužnosti, objavila je britanska policija.

Policija je saopćila da se nalazi u pritvoru te da se provode pretrage na adresama u grofovijama Berkšir i Norfolk. Fotografije snimljene jutros pokazuju vozila koja dolaze na imanje Sandringham u Norfolku, prenosi BBC.

Hapšenje dolazi nakon što je policija Thames Valleya objavila da razmatra pritužbu o navodnom dijeljenju povjerljivih materijala bivšeg princa s pokojnim višestrukim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom.

Endru, koji danas puni 66 godina, odlučno je u više navrata negirao sve optužbe o nedoličnom ponašanju.