Katar obećao milijardu dolara podrške Odboru za mir

Katar je u četvrtak obećao milijardu dolara podrške Odboru za mir tokom prvog sastanka grupe u Washingtonu, potvrđujući posvećenost posredničkim naporima između Izraela i Hamasa za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba.

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani rekao je da Doha "ponovno potvrđuje svoju posvećenost Odboru za mir kao što je bila posvećena od prvog dana posredničkih napora".

"Naša odgovornost ostaje da postignemo pravedno i trajno rješenje", rekao je, dodajući da će odbor, pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, "bez odlaganja unaprijediti punu provedbu plana od 20 tačaka, osiguravajući pravednost i pravdu i za Palestince i za Izraelce".

- U tom duhu, Katar obećava milijardu dolara podrške misiji odbora usmjerenoj na postizanje konačne rezolucije koja ispunjava palestinske težnje za državnošću i priznanjem i izraelske težnje za sigurnošću i integracijom - rekao je.

Al Thani je dodao da će Katar nastaviti humanitarnu koordinaciju u Gazi s partnerima iz UN-a i Odborom za mir.

Odbor za mir osnovan je u okviru napora za mirno rješenje u Pojasu Gaze. Nastoji promovirati uspostavljanje mira širom svijeta. Washington je rekao da su se inicijativi od tada pridružile i druge države.

Sporazum o prekidu vatre, koji podržavaju SAD, na snazi ​​je u Gazi od 10. oktobra, zaustavljajući dvogodišnji izraelski napad u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 72.000 žrtava, uglavnom žena i djece, a povrijeđeno preko 171.000.

Uprkos prekidu vatre, izraelske snage su počinile stotine kršenja granatiranjem i vatrenim oružjem, ubivši 611 Palestinaca i ranivši 1.630, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.