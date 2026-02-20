Državljanin BiH uhvaćen u Austriji u prevari teškoj 4,8 miliona eura

Istražitelji Državne kriminalističke policije Donje Austrije, u saradnji s Tužilaštvom za privredni kriminal i korupciju (WKStA) te međunarodnim policijskim agencijama, razotkrili su prevaru tešku 4,8 miliona eura, zasnovanu na tzv. „šok-pozivima“.

Među osuđenima je i državljanin Bosne i Hercegovine, koji je, prema navodima austrijskih medija, uspio iznuditi gotovo milion eura. Riječ je o 42-godišnjem Saši D., za kojeg je utvrđeno da je počinio 14 uspješnih prevara i krađa, pričinivši štetu od oko 800.000 eura.

Tokom opsežne istrage razbijena je prevarantska ćelija u Beču, dok je druga otkrivena u Brnu. Krivična djela počinjena su širom gotovo svih austrijskih pokrajina, a osumnjičeni su djelovali i međunarodno – u Slovačkoj, Njemačkoj i Austriji.

Od početka prošle godine identifikovana su ukupno 23 osumnjičena iz Poljske, Češke, Njemačke, Slovačke, Srbije i Španije, od kojih je 17 uhapšeno.

Takozvani „šok-pozivi“ najčešće su usmjereni na starije osobe. Prevaranti se telefonom lažno predstavljaju kao policajci, sudije, tužioci, ljekari ili druge osobe od povjerenja, a potom od žrtava traže novac, nakit ili druge vrijednosti, pozivajući se na hitne i emotivne situacije. Tvrdili su da su članovi porodice u nevolji – navodno u pritvoru pa im je potrebna kaucija, ili im hitno trebaju skupi lijekovi. Računali su na šok i strah žrtava, koji traju dok imovina ne bude predata takozvanim „sakupljačima“.

Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner ove je prevare opisao kao „posebno podmukle“, naglašavajući da se pritom zloupotrebljava povjerenje građana u policiju, pravosuđe, ljekare i finansijske institucije. S njim se složio i direktor policije Donje Austrije Franz Popp.