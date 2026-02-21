NAKON ODLUKE SUDA

Tramp najavio uvođenje globalnih carina od 15 posto

On je ranije izjavio da će sve što se uvozi u Ameriku iz ostatka svijeta biti oporezovano sa 10 posto, ali sada tvrdi da će stopa iznositi 15 posto

Donald Tramp. AP Photo/Matt Ramey

M. Až.

21.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp je najavio uvođenje globalnih carinskih stopa od 15 posto, kao reakciju na jučerašnju odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, kojom su poništene njegove prethodne odluke o povećanju carina.

On je ranije izjavio da će sve što se uvozi u Ameriku iz ostatka svijeta biti oporezovano sa 10 posto, ali sada tvrdi da će stopa iznositi 15 posto.

Tramp je kazao da će njegova odluka stupiti na snagu u utorak, 24. februara, ali da se može primjenjivati pet mjeseci prije nego što predsjednička administracija bude morala tražiti odobrenje Kongresa za ovu mjeru, prenosi BBC.

Nakon odluke Vrhovnog suda, Tramp je rekao da se stidi zbog nje. Prema njegovim riječima, ta odluka predstavlja najveći udarac na njegovu administraciju od početka njegovog drugog predsjedničkog mandata.

# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
