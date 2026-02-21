NEVJEROVATNO

Video / Horor na planini: Medvjedi napali skijaše

Svjedoci tvrde da su medvjedi ispuzali iz snijega i grmlja i potrčali direktno pred skijaše koji su silazili sa vrha planine

Medvjedi napali skijaše. Platforma X

M. Až.

21.2.2026

Nevjerovatan incident dogodio se u srijedu, 18. februara, na skijalištu Northstar California u Truckeeju, Kalifornija, kada je grupa od tri medvjeda napala skijaše koji su se zatekli na stazi, prenosi Hayat.

Svjedoci tvrde da su medvjedi ispuzali iz snijega i grmlja i potrčali direktno pred skijaše koji su silazili sa vrha planine.

Trenutak napada zabilježio je Barclay Weyhrauch dok se vozio žičarom.

Na videu se čuje osoba iza kamere kako viče: "stani", "pomakni se" i "izlazi odavde" dok medvjedi prelaze preko staze skijaša.

Na kraju su se medvjedi povukli u šumovito područje i napustili stazu, a skijaši su prošli bez povreda.

# MEDVJED
# SKIJANJE
# SAD
