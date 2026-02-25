Vens upozorio Teheran: Trampove prijetnje shvatite ozbiljno

Američki potpredsjednik Džej Di Vens upozorio je Iran da prijetnje Vašingtona mogućom vojnom akcijom treba shvatiti "ozbiljno", dan nakon što je predsjednik Donald Tramp tokom govora o stanju nacije počeo pripremati teren za mogući sukob.

Vens je za Fox News izjavio da će Tramp pokušati da situaciju riješi "diplomatski", ali da američki predsjednik također ima "pravo" na upotrebu vojne sile.

- Ne možete dozvoliti najluđem i najgorem režimu na svijetu da posjeduje nuklearno oružje - rekao je Vens.

Dodao je da Tramp raspolaže nizom drugih alata kojima može osigurati da se to ne dogodi.

- Pokazao je spremnost da ih koristi i nadam se da će Iranci to ozbiljno shvatiti tokom sutrašnjih pregovora, jer je to svakako ono što predsjednik preferira - dodao je Vens.