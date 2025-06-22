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POTPREDSJEDNIK SAD

Vens: Nismo u ratu s Iranom, već s njihovim nuklearnim programom

Nije želio sa stopostotnom sigurnošću potvrditi da su sva nuklearna postrojenja potpuno uništena

Džej Di Vens. AP

M. Až.

22.6.2025

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) poručio je da Sjedinjene Države nisu u ratu s Iranom, već s nuklearnim programom te zemlje, ali nije želio sa stopostotnom sigurnošću potvrditi da su sva nuklearna postrojenja potpuno uništena.

U intervjuu za emisiju “Meet the Press” na NBC-ju, voditeljica Kristen Velker (Kristen Welker) upitala je potpredsjednika da li je SAD sada zvanično u ratu s Iranom, s obzirom na to da je predsjednik Tramp izjavio da su američke snage pogodile tri iranska nuklearna cilja.

Ovaj potez izazvao je bojazan da bi mogao uvlačiti SAD u širi sukob na Bliskom istoku. Nekoliko sati nakon napada, Iran je odgovorio raketnim udarima na Izrael, pri čemu je pričinjena šteta u Tel Avivu.

- Nismo u ratu s Iranom. Mi smo u ratu s nuklearnim programom Irana - rekao je Vens

Na pitanje da li može potvrditi da su iranska postrojenja potpuno uništena, Vens je rekao da ne može govoriti o osjetljivim obavještajnim podacima, ali je istakao: "Vjerujem da smo značajno odgodili sposobnost Irana da razvije nuklearno oružje, i to je bio cilj ovog napada."

Dodao je i: "Uništili smo iranski nuklearni program. Mislim da smo ga značajno unazadili."

# IRAN
# SAD
# JD VANCE
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