Vens: Nismo u ratu s Iranom, već s njihovim nuklearnim programom

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) poručio je da Sjedinjene Države nisu u ratu s Iranom, već s nuklearnim programom te zemlje, ali nije želio sa stopostotnom sigurnošću potvrditi da su sva nuklearna postrojenja potpuno uništena.

U intervjuu za emisiju “Meet the Press” na NBC-ju, voditeljica Kristen Velker (Kristen Welker) upitala je potpredsjednika da li je SAD sada zvanično u ratu s Iranom, s obzirom na to da je predsjednik Tramp izjavio da su američke snage pogodile tri iranska nuklearna cilja.

Ovaj potez izazvao je bojazan da bi mogao uvlačiti SAD u širi sukob na Bliskom istoku. Nekoliko sati nakon napada, Iran je odgovorio raketnim udarima na Izrael, pri čemu je pričinjena šteta u Tel Avivu.

- Nismo u ratu s Iranom. Mi smo u ratu s nuklearnim programom Irana - rekao je Vens

Na pitanje da li može potvrditi da su iranska postrojenja potpuno uništena, Vens je rekao da ne može govoriti o osjetljivim obavještajnim podacima, ali je istakao: "Vjerujem da smo značajno odgodili sposobnost Irana da razvije nuklearno oružje, i to je bio cilj ovog napada."

Dodao je i: "Uništili smo iranski nuklearni program. Mislim da smo ga značajno unazadili."