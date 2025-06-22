Šef Pentagona: Američki napad na Iran nije bio povezan sa promjenom režima

Američki napadi na Iran nisu bili vezani za promjenu režima, rekao je u nedjelju ministar odbrane SAD-a Pit Hegset (Pete Hegseth), javlja Anadolu.

- Ova misija nije bila vezana za promjenu režima - rekao je Hegset na konferenciji za novinare zajedno s načelnikom Generalštaba zračnih snaga Džonom Kejnom (John Caine).

Njegove izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio da su američke snage izvele "vrlo uspješne" napade na tri iranska nuklearna postrojenja u Fordu, Natanzu i Esfahanu, usred rastućih strahova od šireg sukoba.

Hegset je rekao da je Tramp odobrio preciznu operaciju neutraliziranja prijetnji američkim i izraelskim nacionalnim interesima.

Dodao je da je plan za napad na Iran zahtijevao višesedmične i višemjesečne pripreme i pozicioniranja da bi bio spreman kada je Trump pozvao.

Naglasio je da su američki napadi na Iran bili nevjerovatan i ogroman uspjeh.

- Uništili smo iranski nuklearni program - dodao je.