Početkom marta trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije

Naredni trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Rusije planiran je za početak marta, a očekuje se prisustvo Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), Donalda Trampa (Donald Trump) i Vladimira Putina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o mogućem terminu susreta nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Trampom.

- Naši timovi intenzivno rade i zahvalio sam im se na njihovom radu i aktivnom učešću u pregovorima i naporima da se okonča rat - rekao je Zelenski.

Dodao je da su razgovarali i o temama koje će delegacije dviju zemalja razmatrati u Ženevi (Geneva) danas, 26. februara.