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ZELENSKI, TRAMP I PUTIN

Početkom marta trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije

Ovo je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat, zaključio je Zelenski

Putin, Tramp i Zelenski. Platforma X / Reuters / Pixsell

A. O.

26.2.2026

Naredni trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Rusije planiran je za početak marta, a očekuje se prisustvo Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), Donalda Trampa (Donald Trump) i Vladimira Putina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o mogućem terminu susreta nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Trampom.

- Naši timovi intenzivno rade i zahvalio sam im se na njihovom radu i aktivnom učešću u pregovorima i naporima da se okonča rat - rekao je Zelenski.

Dodao je da su razgovarali i o temama koje će delegacije dviju zemalja razmatrati u Ženevi (Geneva) danas, 26. februara.

- Razgovarali smo o pitanjima kojima će se naši predstavnici baviti u Ženevi tokom bilateralnog sastanka, kao i o pripremama za sljedeći sastanak punih pregovaračkih timova u trilateralnom formatu na samom početku marta. Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se razgovori prebace na nivo lidera - rekao je Zelenski.

Naglasio je da Tramp podržava ovakav redoslijed koraka.

- Ovo je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat - zaključio je Zelenski.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# VOLODYMYR ZELENSKY
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