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AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR

Rubio: Tramp preferira diplomatsko rješenje s Iranom

Nakon što im je nuklearni program uništen, rečeno im je da ga ne pokušavaju ponovo pokrenuti, i evo ih, rekao je Rubio

Marko Rubio. Screenshot

A. O.

26.2.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je uoči nove runde pregovora da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) daje prednost diplomatskom rješenju u odnosima s Iranom.

- Nakon što im je nuklearni program uništen, rečeno im je da ga ne pokušavaju ponovo pokrenuti, i evo ih. Možete ih vidjeti kako uvijek pokušavaju obnoviti neke njegove elemente. Trenutno ne obogaćuju, ali ipak pokušavaju doći do tačke u kojoj to konačno mogu - kaže Rubio.

On je dodao da Iran raspolaže balističkim projektilima koji mogu gađati američke interese i saveznike u regiji, kao i pomorskim kapacitetima koji predstavljaju prijetnju brodskom saobraćaju i, kako je naveo, pokušavaju ugroziti Sjedinjene Američke Države.

Teheran je u više navrata poručio da balistički projektili nisu tema pregovora.

- Ne mislim da je diplomatija ikada van dnevnog reda. Predsjednik želi diplomatska rješenja. On ih preferira - rekao je Rubio, izrazivši nadu da će razgovori u Ženevi (Geneva) biti produktivni.

# TEHERAN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MARCO RUBIO
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