Rubio: Tramp preferira diplomatsko rješenje s Iranom

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je uoči nove runde pregovora da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) daje prednost diplomatskom rješenju u odnosima s Iranom.

- Nakon što im je nuklearni program uništen, rečeno im je da ga ne pokušavaju ponovo pokrenuti, i evo ih. Možete ih vidjeti kako uvijek pokušavaju obnoviti neke njegove elemente. Trenutno ne obogaćuju, ali ipak pokušavaju doći do tačke u kojoj to konačno mogu - kaže Rubio.

On je dodao da Iran raspolaže balističkim projektilima koji mogu gađati američke interese i saveznike u regiji, kao i pomorskim kapacitetima koji predstavljaju prijetnju brodskom saobraćaju i, kako je naveo, pokušavaju ugroziti Sjedinjene Američke Države.