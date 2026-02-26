Američki nosač aviona napustio bazu na Kritu

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod te vrste na svijetu, isplovio je iz pomorske baze Souda Bay u Sredozemnom moru. Njegov odlazak vremenski se poklopio s novom rundom indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o iranskom nuklearnom programu, koji se održavaju u Ženeva uz posredovanje ministra vanjskih poslova Omana.

Brod je prethodnih dana bio usidren u bazi US Naval Support Activity Souda Bay, gdje je stigao početkom sedmice u sklopu šire vojne mobilizacije u regionu.

Širi kontekst: pritisak zbog nuklearnog programa

Razgovori Washingtona i Teherana fokusirani su na sporni nuklearni program Irana, za koji zapadne zemlje izražavaju zabrinutost da bi mogao imati vojnu dimenziju.

Administracija predsjednika Donald Trump ranije je odobrila vojne udare na Iran te je u više navrata upozorila da su moguće nove akcije ukoliko ne dođe do postizanja novog sporazuma.

Američka ambasada u Atini nije željela komentarisati razloge boravka i odlaska nosača aviona iz grčke baze.

Pojačano američko vojno prisustvo na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države trenutno raspolažu snažnim pomorskim snagama u regionu. Među raspoređenim plovilima nalazi se i nosač aviona USS Abraham Lincoln, uz devet razarača i nekoliko drugih borbenih brodova.

Istovremeno prisustvo dva američka nosača aviona u bliskoistočnim vodama smatra se rijetkim potezom, budući da takvi brodovi nose desetine borbenih aviona i imaju posadu koja broji hiljade mornara.

Ovakav raspored snaga dodatno naglašava osjetljivost trenutka u kojem se paralelno odvijaju i diplomatske i vojne aktivnosti.