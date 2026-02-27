Vens o Iranu: Nema šanse da će se Amerika upustiti u dugotrajan rat

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da "nema šanse" da bi eventualni američki vojni udari na Iran doveli do dugotrajnog, višegodišnjeg rata na Bliskom istoku.

U intervjuu za Washington Post Vens je naglasio da predsjednik Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o daljnjim potezima prema Iranu, te da su na stolu i vojne i diplomatske opcije.

- Mislim da svi preferiramo diplomatsku opciju. No, to uistinu ovisi o tome što Iranci učine i što kažu“, poručio je Vens tokom povratka u Vašington s događaja u Viskonsinu.

Prednost diplomatiji

Vens je istakao da bi potencijalni udari mogli imati cilj "osigurati da Iran ne dođe do nuklearnog oružja", ali da Bijela kuća i dalje daje prednost diplomatiji.

- Pomisliti da ćemo godinama voditi rat na Bliskom istoku bez kraja na vidiku, nema šanse da se to dogodi - rekao je.

Vens, 41-godišnji veteran američkih marinaca koji je sudjelovao u ratu u Iraku, podsjetio je da je još kao senator govorio kako je bio "doveden u zabludu" u vezi s razlozima američkog angažmana u Iraku. I danas sebe smatra „skeptikom prema stranim vojnim intervencijama“, što, kako tvrdi, vrijedi i za predsjednika Trampa.

- To što je jedan predsjednik zabrljao vojni sukob ne znači da se Amerika nikada više ne može uključiti u vojni sukob. Moramo biti oprezni, a mislim da predsjednik jest oprezan - rekao je Vance.

Pregovori u Ženevi

U međuvremenu pregovori između SAD-a i Irana u Ženevi nisu dali konkretan dogovor, a razgovori bi se trebali nastaviti sljedeće sedmice. SAD je u regiji rasporedio jednu od najvećih vojnih prisutnosti u više od dva desetljeća, dok je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu omogućilo dobrovoljni odlazak dijela osoblja zbog sigurnosnih rizika, a ranije je naređen odlazak neesencijalnog osoblja iz Bejruta.

Predsjednik Donald Tramp je nedavno izjavio da bi promjena režima u Iranu, odnosno svrgavanje vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, bila "najbolja stvar koja se može dogoditi".

Vens je istaknuo važnost rasprave i različitih mišljenja unutar stranke:

- Život ima svakakve neočekivane zaokrete. Ali Donald Tramp je predsjednik. Amerika je na prvom mjestu i on vodi politiku koja koristi američkom narodu.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti u regiji i rastućih strahova da bi svaka veća operacija protiv Irana mogla izazvati širi sukob, što administracija nastoji izbjeći.