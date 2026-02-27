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AMERIČKI POTPREDSJEDNIK

Vens o Iranu: Nema šanse da će se Amerika upustiti u dugotrajan rat

Mislim da svi preferiramo diplomatsku opciju. No, to uistinu ovisi o tome što Iranci učine i što kažu, poručio je

Džej Di Vens. AP

M. Až.

27.2.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da "nema šanse" da bi eventualni američki vojni udari na Iran doveli do dugotrajnog, višegodišnjeg rata na Bliskom istoku.

U intervjuu za Washington Post Vens je naglasio da predsjednik Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o daljnjim potezima prema Iranu, te da su na stolu i vojne i diplomatske opcije.

- Mislim da svi preferiramo diplomatsku opciju. No, to uistinu ovisi o tome što Iranci učine i što kažu“, poručio je Vens tokom povratka u Vašington s događaja u Viskonsinu.

Prednost diplomatiji

Vens je istakao da bi potencijalni udari mogli imati cilj "osigurati da Iran ne dođe do nuklearnog oružja", ali da Bijela kuća i dalje daje prednost diplomatiji.

- Pomisliti da ćemo godinama voditi rat na Bliskom istoku bez kraja na vidiku, nema šanse da se to dogodi - rekao je.

Vens, 41-godišnji veteran američkih marinaca koji je sudjelovao u ratu u Iraku, podsjetio je da je još kao senator govorio kako je bio "doveden u zabludu" u vezi s razlozima američkog angažmana u Iraku. I danas sebe smatra „skeptikom prema stranim vojnim intervencijama“, što, kako tvrdi, vrijedi i za predsjednika Trampa.

- To što je jedan predsjednik zabrljao vojni sukob ne znači da se Amerika nikada više ne može uključiti u vojni sukob. Moramo biti oprezni, a mislim da predsjednik jest oprezan - rekao je Vance.

Pregovori u Ženevi

U međuvremenu pregovori između SAD-a i Irana u Ženevi nisu dali konkretan dogovor, a razgovori bi se trebali nastaviti sljedeće sedmice. SAD je u regiji rasporedio jednu od najvećih vojnih prisutnosti u više od dva desetljeća, dok je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu omogućilo dobrovoljni odlazak dijela osoblja zbog sigurnosnih rizika, a ranije je naređen odlazak neesencijalnog osoblja iz Bejruta.

Predsjednik Donald Tramp je nedavno izjavio da bi promjena režima u Iranu, odnosno svrgavanje vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, bila "najbolja stvar koja se može dogoditi".

Vens je istaknuo važnost rasprave i različitih mišljenja unutar stranke:

- Život ima svakakve neočekivane zaokrete. Ali Donald Tramp je predsjednik. Amerika je na prvom mjestu i on vodi politiku koja koristi američkom narodu.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti u regiji i rastućih strahova da bi svaka veća operacija protiv Irana mogla izazvati širi sukob, što administracija nastoji izbjeći.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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