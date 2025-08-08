POTPREDSJEDNIK SAD

Vens: SAD ne planira priznati Palestinu

Ne znam šta bi to zapravo značilo, s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade na tom području, izjavio je

M. Až.

8.8.2025

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej-Di Vens (JD Vance) poručio je da Vašington nema namjeru priznati palestinsku državu, ističući da će o tome razgovarati s britanskim ministrom vanjskih poslova Dejvidom Lemijem (David Lammy) tokom sastanka zakazanog za petak.

- Nemamo planove priznati palestinsku državu. Ne znam šta bi to zapravo značilo, s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade na tom području - rekao je Vens novinarima.

On je istakao da je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) "bio vrlo jasan u vezi svojih ciljeva na Bliskom istoku i da će ih nastaviti ostvarivati".

Sastanak s Lemijem održaće se u Chevening Houseu, zvaničnoj seoskoj rezidenciji britanskog ministra vanjskih poslova, na početku posjete Velikoj Britaniji koju Vens provodi sa svojom porodicom.

