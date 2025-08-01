Palestinskim zvaničnicima uvedene sankcije: SAD im uskratio vize

Zvaničnike Palestinske samouprave i članove Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) optuženi su da podrivaju mirovne sporazume s Izraelom zbog čega su im SAD uvele sankcije.

State Department je saopćio da će osobama koje su meta ovih mjera biti uskraćene vize za putovanje u SAD, iako nisu navedena konkretna imena.

- U našem je interesu nacionalne sigurnosti da uvedemo posljedice i pozovemo PLO i Palestinsku upravu na odgovornost zbog nepoštivanja svojih obaveza i podrivanja izgleda za mir - navodi se u saopćenju State Departmenta.

State Department je rekao da su dvije palestinske organizacije "poduzele korake ka internacionalizaciji" svog sukoba s Izraelom, uključujući putem Međunarodnog krivičnog suda, te da su obje nastavile "pružati podršku terorizmu."

Palestinska uprava i PLO predstavljaju palestinski narod i već dugo zagovaraju međunarodno priznanje palestinske države od strane međunarodnih organizacija i stranih zemalja.

Postoje znakovi rastućeg diplomatskog razilaženja o palestinskoj državnosti između Vašingtona i tri druge zemlje članice grupe G7.

Kanada je saopćila da planira priznati Državu Palestinu na sastanku Ujedinjenih nacija u septembru, povećavajući pritisak na Izrael dok se glad širi u palestinskoj enklavi Gazi.

Francuska je prošle sedmice izjavila da će podržati palestinsku državnost, dok je Britanija u utorak rekla da će učiniti isto na septembarskom zasjedanju Generalne skupštine UN-a ako borbe u Gazi do tada ne prestanu.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) insistira da bi priznanje palestinske državnosti pogrešno nagradilo Hamas, grupu koja se bori protiv Izraela u Pojasu Gaze. Od kada se u januaru vratio na funkciju, bio je neodređen u vezi s dvodržavnim rješenjem sukoba između Izraela i Palestinaca.

Zamjenik glasnogovornika State Departmenta, Tomi Pigot (Tommy Pigott), odbio je reći da li je američka akcija povezana s planovima tri zemlje da priznaju Palestinu, odnosno da li je riječ o odmazdi.

Na pitanje o vremenskom usklađivanju sankcija, rekao je na redovnoj konferenciji za medije da su sankcije rezultat izvještaja Kongresu koji se podnosi dva puta godišnje, a tiče se poštivanja palestinskih obaveza.

Nije odmah bilo jasno kako će američka zabrana viza utjecati na palestinske diplomate.

Prema "sporazumu o sjedištu" Ujedinjenih nacija iz 1947. godine, SAD su u načelu obavezne omogućiti pristup stranim diplomatama UN-u u New Yorku.

Međutim, Vašington navodi da može odbiti izdavanje viza iz sigurnosnih, antiterorističkih i vanjskopolitičkih razloga.