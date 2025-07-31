SAD uveo sankcije Palestinskoj upravi i PLO

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije zvaničnicima Palestinske uprave (PA) i članovima Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), saopćio je Stejt Department u četvrtak.

Navodi se da SAD uvode sankcije kojima se uskraćuju vize članovima PLO-a i zvaničnicima PA.

U objavi na web stranici ministarstva navodi se da je taj potez u nacionalnom sigurnosnom interesu SAD-a kako bi se nametnule posljedice i PLO i PA smatrale odgovornima za nepoštovanje svojih obaveza i potkopavanje izgleda za mir.

SAD je kao razlog svoje odluke naveo nepoštovanje od strane PLO-a i PA njihovih obaveza prema Zakonu o poštovanju obaveza PLO-a iz 1989. (PLOCCA) i Zakonu o mirovnim obvezama na Bliskom istoku iz 2002. (MEPCA).

To navodno uključuje pokretanje i podržavanje akcija u međunarodnim organizacijama, kao i poduzimanje akcija za internacionalizaciju sukoba s Izraelom, kao što je putem Međunarodnog krivičnog suda (ICC) i Međunarodnog suda pravde (ICJ), nastavak podržavanja terorizma, uključujući poticanje i veličanje nasilja (posebno u udžbenicima), te pružanje plaćanja i beneficija u znak podrške terorizmu palestinskim teroristima i njihovim porodicima, prenosi Reuters.