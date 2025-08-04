Demokrate traže priznanje Palestine: Zvanično pismo upućeno Trampu

Više od deset zastupnika iz redova Demokratske stranke u američkom Kongresu uputilo je pismo predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu) i državnom sekretaru Marku Rubiju (Marcu Rubiju), pozivajući američku administraciju da hitno prizna državu Palestinu, prenosi Reuters.

Predugo odgađano pravo

Pismo, koje je potpisalo dvanaest članova Predstavničkog doma, predvodi kongresmen Ro Kana (Khanna) iz Kalifornije. Među potpisnicima su i Čeli Pingri (Chellie Pingree), Nidija Velaskez (Nydia Velázquez) i Džim Mekgvan (Jim McGovern), a u dokumentu se navodi da bi priznanje palestinske državnosti bilo "nužan korak ka trajnom miru i pravdi”.

– Ovaj tragični trenutak jasno pokazuje koliko je predugo odgađano pravo palestinskog naroda na samoopredjeljenje – stoji u pismu koje prenose američki mediji.

Kako javlja Reuters, ovo je najznačajniji institucionalni pritisak do sada iz redova Demokrata kada je riječ o palestinskom pitanju, posebno s obzirom na to da je u ranijim pokušajima podršku izražavalo tek nekoliko pojedinaca. Povećan broj potpisnika govori o rastućem nezadovoljstvu dijela američke javnosti i političke elite dosadašnjom podrškom Izraelu bez alternativnog rješenja za palestinsku stranu.

Zastupnici se pozivaju i na primjere drugih zapadnih zemalja koje su u posljednjih godinu dana priznale Palestinu, uključujući Španiju, Irsku i Norvešku, navodeći da bi SAD "morale zauzeti principijelan stav prema međunarodnom pravu i ljudskim pravima”.

Politički pritisak

Iako još uvijek nije formalno predložena rezolucija o priznanju Palestine u Kongresu, izvori bliski inicijatorima navode da bi takav prijedlog mogao biti podnesen u narednim sedmicama, čime bi se dodatno pojačao politički pritisak na Trampovu administraciju.

Podsjetimo, predsjednik Tramp do sada nije komentarisao ovu inicijativu, dok je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) ranije naglašavao bezrezervnu podršku Izraelu.

Ostaje da se vidi da li će ovaj poziv imati ikakvog efekta na zvaničnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, ili će, kao i ranije inicijative, ostati bez institucionalnog odgovora.