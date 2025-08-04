Demokratski zastupnici napustili državu kako bi blokirali kontroverzno glasanje

U pokušaju da spriječe glasanje o novoj karti kongresnog prostora koja bi favorizirala republikance, demokratski državni zastupnici su pobjegli iz Teksasa.

Pet novih mjesta stvorilo bi se u Zastupničkom domu Sjedinjenih Američkih Država preraspodjelom izbornih jedinica, koju su prošle sedmice predstavili teksaški republikanci.

Dvije trećine od 150 članova teksaškog zakonodavnog tijela moraju biti prisutne kako bi se održalo glasanje. Pedeset i jedan demokratski zastupnik pobjegao je, većina u Illinois, što je republikancima uskratilo potreban kvorum.

Naveli su da planiraju ostati izvan biračkih jedinica dvije sedmice do kraja posebne zakonodavne sjednice koju je sazvao teksaški republikanski guverner Greg Abot (Abbott).

Preraspodjela jedinica

Sjednica se održava kako bi se odobrila preraspodjelom izbornih jedinica, kao i kako bi se osigurala pomoć u slučaju katastrofe nakon smrtonosnih poplava u Teksasu prošlog mjeseca i kako bi se zabranio THC, aktivni sastojak marihuane.

Svaki od 51 zastupnika mogao bi se suočiti s kaznom od 500 dolara za svaki dan izbivanja, a teksaški državni tužilac Ken Pekston (Paxton), republikanac, zaprijetio je hapšenjima.

Paxton je rekao je da bi država trebala "upotrijebiti svaki alat koji nam je na raspolaganju kako bismo pronašli one koji misle da su iznad zakona".

- Demokrati u Zastupničkom domu Teksasa koji pokušavaju pobjeći kao kukavice trebaju biti pronađeni, uhapšeni i odmah vraćeni u Kapitol – istakao je.

U izjavi, teksaški demokrati branili su taj potez. Državni zastupnik i predsjednik demokratskog kluba Džin Vu (Gene Wu) poručio je kako ne odustaju od svojih odgovornosti.

- Odustajemo od namještenog sistema koji odbija slušati ljude koje predstavljamo – poručio je Vu.

Dok su demokrati širom zemlje prijetili taktikom "oko za oko", njihove mogućnosti mogu biti ograničene.

U državama u kojima oni upravljaju procesom preraspodjele izbornih jedinica, poput Ilionisa (Illinoisa), Novog Meksika i Nevade, demokrati su već jednako revno provodili gerrymandering kao i republikanci.

Najnovija karta Illinoisa, na primjer, dobila je ocjenu F od Princeton Gerrymandering Projecta jer je ocijenjena kao politički nepravedna.

Ali, u drugim državama pod kontrolom demokrata, poput Njujorka (New Yorka), Kalifornije, Kolorada (Colorada) i Vašintona (Washingtona), preraspodjelom izbornih jedinica bave se nestranačke, nezavisne komisije, a ne državna zakonodavna tijela.

Teksaški republikanci trenutno drže 25 od 38 kongresnih mjesta iz ove države.

Nove karte

Nadaju se da bi nove karte mogle povećati taj broj na 30 - sve u izbornim jedinicama koje je Tramp (Trump) osvojio prošlog novembra s najmanje 10 bodova prednosti.

Uoči međuizbora sljedeće godine, preraspodjelom izbornih jedinica u Teksasu moglo bi se učvrstiti mala republikanska većina u Zastupničkom domu SAD-a, gdje Trampova stranka trenutno ima 219 od 435 mjesta, dok demokrati drže 212.

Nova karta uključivala bi preraspodjelu doline Rio Grande i kombinirala dva okruga u glavnom gradu države Austinu koje trenutno drže demokrati.

U sjevernom Teksasu, karta bi proširila okrug koji trenutno drži demokratska kongresnica Julie Johnson kako bi uključila ruralna republikanska uporišta.

Također bi preraspodijelila četiri mjesta u području Houstona, uključujući jedno koje drži demokratski kongresmen Al Green (Green).

Teksaški državni zastupnik Tod Hanter (Todd Hunter), republikanac koji je sponzorirao mjeru za prekrajanje karte, nazvao ju je "dobrim planom za Teksas".

Bježanje iz Teksasa

Ovo je treći put u posljednjih nekoliko godina da su demokrati pobjegli iz Teksasa kako bi republikancima uskratili kvorum.

Zastupnici stranke otišli su u Vašington DC 2021. u konačno neuspješnom pokušaju da blokiraju donošenje novih izbornih pravila.

Teksaški demokrati također su otišli u Oklahomu 2003. u pokušaju da zaustave preraspodjelu izbornih jedinica koju su republikanci na kraju uspjeli odobriti.

Savezne države obično prolaze kroz preraspodjelu izbornih jedinica svakih 10 godina, kada se karte biračkih jedinica preraspodjeljuju kako bi se uzele u obzir promjene u stanovništvu.

Najnoviji popis stanovništva SAD-a bio je 2020. Prekrajanje granica izbornih jedinica usred decenije je neobično.