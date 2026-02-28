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VRHOVNI VOĐA IRANA

Ajatolah Ali Hamenei pobjegao iz Teherana

AP je javio da je pogođena lokacija u blizini Hameneijeve rezidencije

Ajatolah Ali Hamanei. Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP

A. O.

28.2.2026

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, nije u Iranu, potvrđeno je Reutersu.

Ovo je rekao neimenovani iranski zvaničnik.

Kako prenosi Sky News, ajatolah je "premješten na sigurnu lokaciju".

AP je javio da je pogođena lokacija u blizini Hameneijeve rezidencije.

Podsjetimo, Izrael je jutros napao Iran. 

# IRAN
# AJATOLAH ALI KHAMENEI
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