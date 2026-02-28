Ajatolah Ali Hamenei pobjegao iz Teherana

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, nije u Iranu, potvrđeno je Reutersu.
Ovo je rekao neimenovani iranski zvaničnik.
Kako prenosi Sky News, ajatolah je "premješten na sigurnu lokaciju".
VRHOVNI VOĐA IRANA
AP je javio da je pogođena lokacija u blizini Hameneijeve rezidencije
Ajatolah Ali Hamanei. Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP
Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, nije u Iranu, potvrđeno je Reutersu.
Ovo je rekao neimenovani iranski zvaničnik.
Kako prenosi Sky News, ajatolah je "premješten na sigurnu lokaciju".
AP je javio da je pogođena lokacija u blizini Hameneijeve rezidencije.
Podsjetimo, Izrael je jutros napao Iran.
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