Izrael Kac: "Ajatolah Hamenei više ne smije postojati"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je u četvrtak da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei (Khamenei), ne može više postojati.

Kac je govorio nakon što je posljednji val iranskih projektila pogodio bolnicu i ranio najmanje 40 ljudi.

- Diktator poput Hameneija, koji vodi zemlju poput Irana i čije je uništenje Izraela misija, ne može više postojati. IDF je dobio instrukcije i zna da, kako bi ostvario sve svoje ciljeve, ovaj čovjek apsolutno ne bi trebao više postojati - rekao je Kac.

Američki zvaničnici su ove sedmice rekli da je predsjednik Donald Tramp (Trump) stavio veto na izraelski plan za ubistvo Hameneija. Tramp je kasnije rekao da nema planova da ga ubiju "barem ne za sada".

- Upoređujem to sa scenarijem u kojem bismo, tokom užasnog Holokausta, da je postojala država Izrael i da su postojale jake Izraelske odbrambene snage, i da smo znali da možemo poslati IDF u bunker da zarobi neprijatelja jevrejskog naroda, Hitlera, kako bismo osujetili njegov plan uništenja Jevreja, mi to i učinili. Poslali bismo IDF, izvukli ga i eliminirali. I tako, shodno tome, vidim trenutnu situaciju - Hamenei je moderni Hitler - dodao je Kac

Kac je nastavio tvrdeći da je Hamenei čovjek koji decenijama stoji na čelu moćne nacije i ima veliki ideološki utjecaj

- On ga koristi i otvoreno kaže da podržava uništenje Izraela. Mobilizuje sve dostupne resurse, čak i na štetu vlastitog naroda, u tu svrhu. I danas vidimo dokaz da on lično daje naredbu za pucanje na bolnice i stambene zgrade. Ovi (ponavljani raketni napadi na civilne ciljeve) nisu statistička devijacija koja se može objasniti - on to vidi kao dio misije uništenja države Izrael - kazao je Kac.