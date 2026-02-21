Tramp ima plan za ubistvo vrhovnog vođe Irana

Administracija Donalda Trampa razmatra prijedlog koji bi Iranu omogućio "simbolično" obogaćivanje uranija, pod uslovom da ne ostavlja nikakav mogući put za izradu nuklearne bombe, rekao je visoki američki zvaničnik za Axios.

Ovo sugeriše da bi moglo postojati ograničeno otvaranje između crvenih linija koje su SAD i Iran postavili u vezi sa sporazumom kojim bi se ograničile iranske nuklearne sposobnosti i spriječio rat.

Vojne opcije

Istovremeno, Trampu su predstavljene i vojne opcije koje uključuju direktno ciljanje vrhovnog vođe Irana.

Američki zvaničnici navode da je prag za predstojeći iranski nuklearni prijedlog izuzetno visok, jer bi plan morao uvjeriti skeptike unutar Trampove administracije, ali i u regionu.

- Predsjednik Tramp će biti spreman prihvatiti sporazum koji je suštinski i koji može politički prodati kod kuće. Ako Iranci žele spriječiti napad, trebali bi nam dati ponudu koju ne možemo odbiti. Iranci stalno propuštaju priliku. Ako budu igrali igre, strpljenja neće biti mnogo - rekao je visoki američki zvaničnik.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u petak da će iranski prijedlog biti finaliziran u naredna dva ili tri dana, iako su američki i izraelski zvaničnici rekli Axiosu da bi Tramp mogao narediti napad već ovog vikenda.

Neki Trampovi savjetnici zagovaraju strpljenje. Oni tvrde da će, kako vrijeme prolazi i kako se povećava američko vojno prisustvo, rasti i Trampova pregovaračka moć.

Međutim, čak i neki od njegovih najbližih savjetnika priznaju da ne znaju šta će Tramp odlučiti, niti kada.

- Predsjednik još nije odlučio da izvrši napad. Znam to jer napad još nije izvršen. Možda to nikada i ne učini. Možda se sutra probudi i kaže: 'To je to' - rekao je jedan visoki Trampov savjetnik.

Opcija za svaki scenario

Taj savjetnik je naveo da je Pentagon Trampu predstavio brojne opcije.

- Imaju opciju za svaki scenario. Jedan scenario uključuje uklanjanje ajatolaha, njegovog sina i mule. Šta će predsjednik izabrati, niko ne zna. Mislim da ni on sam to ne zna - rekao je savjetnik, misleći na vrhovnog vođu Alija Hameneija i njegovog sina Mojtabu, koji se smatra potencijalnim nasljednikom.

Drugi izvor potvrdio je da je plan za ubistvo Hameneija i njegovog sina Trampu predstavljen prije nekoliko sedmica.

Još jedan visoki Trampov savjetnik rekao je: "Tramp drži sve opcije otvorenim. U svakom trenutku može donijeti odluku o napadu".

- Mediji mogu nagađati o razmišljanjima predsjednika koliko god žele, ali samo predsjednik Tramp zna šta može ili ne mora učiniti - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli.

Obogaćivanje uranija

Javne pozicije SAD-a i Irana o obogaćivanju uranija djeluju nespojivo, ali izjave Aragčija i visokog američkog zvaničnika sugeriraju da još uvijek postoji određeni prostor za dogovor.

Iran trenutno ne obogaćuje uranij jer su centrifuge u njegovim nuklearnim postrojenjima u velikoj mjeri uništene zračnim udarima prošlog juna. SAD i Izrael poručuju da bi ponovo napali ukoliko bi obogaćivanje bilo nastavljeno.

Međutim, vrhovni vođa Ali Hamenei bio je izričit da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje, za koje Iran tvrdi da je isključivo u civilne svrhe.

Tramp je više puta, uključujući i prošle sedmice, rekao da ne želi da Iran ima mogućnost obogaćivanja.

Aragči je u petak, gostujući u emisiji "Morning Joe" na MSNBC-u, tvrdio da američka strana tokom razgovora u Ženevi u utorak nije tražila od Irana da pristane na "nulto obogaćivanje".

Također je negirao da je Iran na tim razgovorima ponudio privremenu suspenziju svog programa obogaćivanja.

- Ono o čemu sada razgovaramo jeste kako osigurati da iranski nuklearni program, uključujući obogaćivanje, bude miran i da zauvijek ostane miran - rekao je Aragči, dodajući da bi Iran zauzvrat preduzeo "mjere izgradnje povjerenja" u zamjenu za ukidanje američkih sankcija.

Nakon razgovora u Ženevi, Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner zatražili su od Aragčija da dostavi detaljan prijedlog koji bi adresirao sve američke zabrinutosti u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Visoki američki zvaničnik rekao je da su Vitkof i Kušner Aragčiju prenijeli da je Trampova pozicija "nulto obogaćivanje" na iranskom tlu.

Ipak, isti zvaničnik je naveo da će SAD razmotriti prijedlog ukoliko on uključi "malo, simbolično obogaćivanje", pod uslovom da Iranci ponude detaljne dokaze da to ne predstavlja prijetnju.

Win-win sporazum

Izvor upoznat s razgovorima rekao je Axiosu da su i omanski i katarski posrednici posljednjih dana poručili Iranu i SAD-u da svaki sporazum mora omogućiti objema stranama da proglase pobjedu i, ako je moguće, da bude prihvatljiv i za zemlje Zaljeva i Izrael.

Aragči je na to aludirao i u intervjuu u petak: "To bi trebao biti win-win sporazum. To je najteži dio. Mora uzeti u obzir interese i zabrinutosti obje strane".

Dok se region priprema za mogućnost rata, američki zvaničnik je insistirao da će SAD sačekati iranski prijedlog prije donošenja odluke o daljim koracima i eventualnoj novoj rundi pregovora.

Tramp je u petak rekao da Iran "bolje da pregovara o poštenom sporazumu". Tvrdio je da je ubijeno 32.000 demonstranata, pozivajući se na brojke iranske opozicije koje su znatno veće od većine drugih procjena.

- Narod Irana je potpuno drugačiji od lidera Irana. To je vrlo tužna situacija… Jako mi je žao iranskog naroda. Oni žive u paklu - rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Aragči je rekao u emisiji "Morning Joe" da će nacrt iranskog prijedloga biti dostavljen SAD-u nakon konačnog odobrenja političkog rukovodstva u Teheranu.

Naveo je da će plan uključivati "političke obaveze i tehničke mjere" kako bi se osiguralo da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.

Američki zvaničnik je naglasio da svaki prijedlog mora biti "vrlo detaljan" i dokazati da će iranski nuklearni program biti "benigan".

- Vidjet ćemo šta će nam dostaviti u pisanom obliku. Na osnovu toga ćemo procijeniti koliko su ozbiljni. Lopta je na njihovoj strani - rekao je zvaničnik.

Aragči je rekao da je u pregovore uključen i Rafael Grosi, čelnik UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela, te da je predložio "tehničke mjere" koje bi osigurale da se iranski nuklearni program ne može "preusmjeriti u nemirnodopske svrhe".

Takve "tehničke mjere" mogle bi podrazumijevati povratak UN-ovih inspektora u Iran s robusnim mandatom nadzora, kao i uklanjanje ili razrjeđivanje 450 kilograma visoko obogaćenog uranija koji je zatrpan u iranskim nuklearnim postrojenjima nakon američkih i izraelskih bombardovanja.