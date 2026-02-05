Tramp: Hamenei treba biti veoma zabrinut

Nakon izvještaja koji nagovještavaju da bi planirani nuklearni pregovori, predviđeni za kraj sedmice, mogli propasti, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) poručio je da bi iranski vrhovni vođa Ali Hamenei (Khamenei) „trebao biti veoma zabrinut“.

Kasnije tokom dana tenzije su se ublažile, nakon što su obje strane potvrdile da će se pregovori ipak održati u Muskatu, glavnom gradu Omana, umjesto u Turskoj kako je prvobitno bilo planirano, čime je umanjena zabrinutost da bi razgovori mogli propasti zbog iranskog insistiranja da budu ograničeni isključivo na nuklearni program.

Nema ustupaka

Iran je saopćio da neće praviti ustupke po pitanju snažnog balističkog raketnog programa, jednog od najvećih na Bliskom istoku, nazivajući to crvenom linijom u pregovorima.

Upitan od NBC Newsa, usred zabrinutosti da se diplomatski napori raspadaju, da li bi Hamenei trebao biti zabrinut, Tramp je odgovorio: "Trebao bi biti veoma zabrinut. Oni pregovaraju s nama".

Novinar je zatim rekao da se "iranski demonstranti protiv režima osjećaju izdano od Trampa", koji je ranije izražavao podršku protestima i pozivao ih da izađu na ulice.

Tramp se od tada hvalio da je zaustavio navodno planirana pogubljenja još 800 demonstranata.

Uništen program

- Mi imamo njihovu podršku. Ta zemlja je sada u haosu zbog nas. Mi smo ušli i uništili njihov nuklearni (program) - dodao je, misleći na američke udare na nekoliko iranskih nuklearnih lokacija prošle godine tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela.

Nakon što je ponovo utvrdio da je iranski nuklearni program uništen, američki predsjednik je upitan o čemu će se onda razgovarati na nuklearnim pregovorima s Iranom, ako je to slučaj. On je pojasnio da je Iran u međuvremenu pokušao obnoviti svoj program na drugim lokacijama, za koje je rekao da će dovesti do novih američkih udara.

Pregovori su ranije dovedeni u pitanje nakon što se Teheran povukao iz dogovora o lokaciji i formatu pregovora, rekla su dva visoka američka zvaničnika za portal Axios.

Američki zvaničnici su naveli da je Turska posredovala u okviru pregovora u Istanbulu, uključujući direktni američko-iranski kanal fokusiran na Teheranov nuklearni program i širi regionalni kanal koji bi se bavio iranskim raketnim programom, podrškom terorističkim grupama i kršenjem ljudskih prava nakon nedavnih protesta unutar Islamske Republike.

Zvaničnici su rekli da su Iranci potom pokušali premjestiti pregovore u Oman i isključiti druge zemlje učesnice, pri čemu je Washington posumnjao da Teheran pokušava izbjeći regionalna pitanja i fokusirati se isključivo na nuklearni dosje.