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Na protestima u Iranu poginulo 16.500, povrijeđeno 330.000 ljudi: Većina mlađi od 30 godina

Ističe se da je većina demonstranata ubijena u toku samo dva dana

Protesti u Iranu. Platforma X

A. O.

18.1.2026

Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, dok je povrijeđeno 330.000 ljudi, objavio je Sunday Times, pozivajući se na izveštaj koji su sačinili iranski ljekari.

U izvještaju se navodi da je većina poginulih demonstranata mlađa od 30 godina.

Ističe se da je većina demonstranata ubijena u toku samo dva dana.

U izvještaju se dalje navodi da su brojke prikupljene od osoblja u osam glavnih očnih bolnica i 16 odjeljenja za hitne slučajeve širom Irana.

Također, ističe se da je veliki broj učesnika protesta zadobio povrede očiju, a snage sigurnosti navodno su koristile i sačmarice, dok je najmanje 700 ljudi izgubilo oči.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), prvi put je u subotu javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, od kojih su "neki na nehuman, divljački način", tokom protesta u toj zemlji.

Ali Hamnei (vrhovni vođa) je u obraćanju okrivio Sjedinjene Američke Države (Sjedinjene Američke Države) za smrt demonstranata, prenosi BBC.

Tokom svog govora, Hamnei (vrhovni vođa) također je rekao da Iran smatra američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) "kriminalcem" i da SAD moraju biti "pozvane na odgovornost" za nedavne demonstracije.

Na društvenim mrežama on je iznio tvrdnju da je "cilj Amerike da proguta Iran".

Tramp (predsjednik) je ranije izjavio da mu je rečeno da je "ubijanje u Iranu prestalo", ali je dodao da nije isključio mogućnost vojne akcije protiv zemlje.

Protesti, koji su počeli 28. decembra prošle godine zbog pada vrijednosti iranske valute i lošeg ekonomskog stanja, prerasli su u pozive na kraj vladavine vrhovnog vođe Irana, dok je iranska vlada demonstracije nazvala "neredima" koje podržavaju neprijatelji te zemlje.

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# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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