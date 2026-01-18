Na protestima u Iranu poginulo 16.500, povrijeđeno 330.000 ljudi: Većina mlađi od 30 godina

Broj žrtava na protestima u Iranu veći je od 16.500, dok je povrijeđeno 330.000 ljudi, objavio je Sunday Times, pozivajući se na izveštaj koji su sačinili iranski ljekari.

U izvještaju se navodi da je većina poginulih demonstranata mlađa od 30 godina.

Ističe se da je većina demonstranata ubijena u toku samo dva dana.

U izvještaju se dalje navodi da su brojke prikupljene od osoblja u osam glavnih očnih bolnica i 16 odjeljenja za hitne slučajeve širom Irana.

Također, ističe se da je veliki broj učesnika protesta zadobio povrede očiju, a snage sigurnosti navodno su koristile i sačmarice, dok je najmanje 700 ljudi izgubilo oči.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), prvi put je u subotu javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, od kojih su "neki na nehuman, divljački način", tokom protesta u toj zemlji.

Ali Hamnei (vrhovni vođa) je u obraćanju okrivio Sjedinjene Američke Države (Sjedinjene Američke Države) za smrt demonstranata, prenosi BBC.