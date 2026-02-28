Video / Izrael i Iran objavili da provode novi val napada

Izraelske odbrambene snage objavile su u subotu poslijepodne da izvode nove napade na Iran, usmjerene na raketne lansere, u okviru zajedničke operacije sa Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, Teheran je saopćio da pokreće novi talas napada na američke ciljeve u regionu.

Izraelske zračne snage započele su prelete i trenutno gađaju lansere projektila u Iranu kako bi spriječile prijetnju prema Državi Izrael, navedeno je u kratkom vojnom saopćenju.

Gotovo u isto vrijeme, Iran je objavio da je lansirao novi raketni talas na američke baze u Zaljevu kao odgovor na izraelske i američke napade na Islamsku Republiku, prenijela je državna televizija.

Islamska revolucionarna garda pokrenula je novi val raketnih udara na američke baze, saopćila je televizijska stanica, pozivajući se na ideološku vojsku Islamske Republike.