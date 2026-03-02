Eksplozije i sirene u Dohi, Kuvajtu, Dubaiju, Abu Dabiju

Iran je danas pokrenuo opsežan napad projektilima i dronovima na više gradova u Zaljevu, uključujući Dohu, Kuvajt, Dubai, Abu Dabi i Bahrein.

Širom regije odjekivale su snažne eksplozije, a prema prvim izvještajima, protuzračna odbrana aktivirana je u nekoliko zemalja.

U Dubaiju je dopisništvo CNN-a zabilježilo "dvije uzastopne eksplozije" i prelijetanje mlaznih aviona. U glavnom gradu Katara, Dohi, čuli su se "prilično glasni" udarci.

Tim u Abu Dhabiju izvijestio je ipak da je čuo "ogromnu eksploziju", prenosi Index.