Američki F-15 pao u Kuvajtu: Pilot se katapultirao, pojavile se prve snimke, Iran tvrdi da je avion oboren

Američki vojni borbeni avion tipa F-15E Strike Eagle pao je danas nad teritorijom države Kuvajt tokom napetosti u regiji i trenutnog sukoba između Sjedinjene Američke Države i Iran, prenosi ndtv.com.
Na društvenim mrežama i online platformama pojavile su se dramatične snimke koje prikazuju trenutak kad se avion vrtložio i padao prema zemlji, uz vidljive plamenove iz motora prije udara, prenosi The Economic Times.
Iranske državne medijske kuće tvrde da su njihove snage oborile avion nad Kuvajtom, prenosi IBT.
Prema prvim izvještajima, pilot je uspješno katapultirao iz aviona i preživio pad, prenosi The Sunday Guardian.
Na nekim snimkama može se vidjeti kako lokalni stanovnici pomažu pilotu i smještaju ga u prtljažnik automobila dok čekaju medicinsku pomoć.
Zvanične izjave Sjedinjene Američke Države ili vlasti Kuvajta o uzroku nesreće i tačnoj pozadini incidenta za sada nisu objavljene; istraga je u toku, a uzrok (mekani kvar, neprijateljski udar ili nešto drugo) još nije potvrđen.