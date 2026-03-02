Američki F-15 pao u Kuvajtu: Pilot se katapultirao, pojavile se prve snimke, Iran tvrdi da je avion oboren

Na društvenim mrežama i online platformama pojavile su se dramatične snimke koje prikazuju trenutak kad se avion vrtložio i padao prema zemlji, uz vidljive plamenove iz motora prije udara, prenosi The Economic Times .

Američki vojni borbeni avion tipa F-15E Strike Eagle pao je danas nad teritorijom države Kuvajt tokom napetosti u regiji i trenutnog sukoba između Sjedinjene Američke Države i Iran, prenosi ndtv.com .

Iranske državne medijske kuće tvrde da su njihove snage oborile avion nad Kuvajtom, prenosi IBT .

Prema prvim izvještajima, pilot je uspješno katapultirao iz aviona i preživio pad, prenosi The Sunday Guardian .

Na nekim snimkama može se vidjeti kako lokalni stanovnici pomažu pilotu i smještaju ga u prtljažnik automobila dok čekaju medicinsku pomoć.

Zvanične izjave Sjedinjene Američke Države ili vlasti Kuvajta o uzroku nesreće i tačnoj pozadini incidenta za sada nisu objavljene; istraga je u toku, a uzrok (mekani kvar, neprijateljski udar ili nešto drugo) još nije potvrđen.