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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski nudi Arapima pomoć protiv iranskih dronova, ali ima uslov

Ponudio je slanje najboljih ukrajinskih stručnjaka za obaranje iranskih dronova na Bliski istok

Volodimir Zelenski. Screenshot / BBC

M. Až.

2.3.2026

Volodimir Zelenski ponudio je slanje najboljih ukrajinskih stručnjaka za obaranje iranskih dronova na Bliski istok, ukoliko tamošnji lideri uspiju uvjeriti Vladimira Putina da pristane na jednomjesečno primirje u Ukrajini.

Četiri godine ruske invazije omogućile su Kijevu da razvije jedinstvenu stručnost u presretanju dronova. Mnogi od tih dronova su "Shahedi" iranske proizvodnje, koji se trenutno koriste u napadima na američke baze.

- Predložio bih sljedeće: lideri Bliskog istoka imaju odlične odnose s Rusima. Oni mogu tražiti od Rusa da pristanu na jednomjesečni prekid vatre - rekao je Zelenski u telefonskom razgovoru za Bloomberg News iz Kijeva.

Zelenski je pojasnio da bi, čim se primirje uspostavi, Ukrajina poslala svoje najbolje operatere za presretanje dronova u bliskoistočne zemlje.

Dodao je da bi prekid vatre mogao biti dogovoren i na dva mjeseca ili dvije sedmice, "kako bismo mogli pomoći zemljama Bliskog istoka u zaštiti civila."

Ipak, ostaje nejasno zašto bi ruski predsjednik Vladimir Putin sada pristao na ovakav dogovor, s obzirom na to da je Rusija u prošlosti više puta odbacivala pozive američkog predsjednika Donalda Trampa na prekid vatre, dok je Vašington pokušavao posredovati u mirovnom sporazumu.

Putin je u ponedjeljak obavio niz telefonskih razgovora s liderima zaljevskih država koje su pogođene iranskim napadima, uključujući lidere Bahreina, UAE i Katara. Istovremeno, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je novinarima da je Moskva "u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom."

- Sigurno je da UAE, Saudijska Arabija i Katar imaju dobre odnose, prije svega ekonomske, s Putinom. Na isti način možemo pomoći i Izraelu - kazao je Zelenski.

# IRAN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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