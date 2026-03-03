Tramp prijeti Iranu velikim napadom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je skori odgovor na napad dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu, u kojem je izbio manji požar i nastala šteta, no prema izvorima Reutersa, nije bilo povrijeđenih jer je zgrada bila prazna.

Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske zemlje koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.

Iranski dužnosnik zaprijetio je da će zapaliti brodove u Hormuškom tjesnacu. Marko Rubio (Marco) kaže da najteži udari na Iran tek dolaze. Ne želi otkriti detalje američkih taktičkih poteza.

Američka ambasada u Rijadu pogođeno je s dva drona, izazvan je manji požar i ograničena materijalna šteta. Tramp kaže da je rat bio posljednja prilika za zaustavljanje režima.

SAD i Izrael napali su Iran u subotu, u napadu je ubijen ajatolah Ali Hamnei. Izrael je potom izveo nove udare na Teheran, te ciljeve Hezbolaha u Libanonu. Poručio je da operacije neće stati dok prijetnja ne bude uklonjena. Stotine ljudi u Bejrutu evakuirane su u skloništa.