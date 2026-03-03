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GEOPOLITIČKE TENZIJE

Zelenski strahuje za vojnu pomoć

Sukob SAD-a i Irana mogao usporiti isporuke oružja Ukrajini

Geopolitičke tenzije. Ured predsjednika Ukrajine

I. Š.

3.3.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi američka intervencija protiv Irana mogla negativno uticati na dotok oružja potrebnog za odbranu Ukrajine od ruske agresije. U razgovoru za italijanski list Corriere della Sera podsjetio je da je prošlogodišnji sukob Izraela i Irana usporio isporuke naoružanja Kijevu.

- Za sada se to nije desilo, ali postoji bojazan da bi moglo, rekao je Zelenski. Dodao je i da rat u Iranu slabi poziciju ruskog predsjednika Vladimir Putin, kojeg je opisao kao saveznika koji „govori, ali ne djeluje“.

Najavio je da je trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije planiran početkom marta, ali da se vjerovatno neće održati u Abu Dabiju. Kao moguće lokacije naveo je Ženevu, Austriju, Vatikan ili Tursku.

Govoreći o kritikama iz Mađarske i Slovačke zbog naftovoda Družba, Zelenski je istakao da je oštećen ruskim bombardovanjem te da je za njegovu obnovu potrebno primirje.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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