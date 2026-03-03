Zelenski strahuje za vojnu pomoć

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi američka intervencija protiv Irana mogla negativno uticati na dotok oružja potrebnog za odbranu Ukrajine od ruske agresije. U razgovoru za italijanski list Corriere della Sera podsjetio je da je prošlogodišnji sukob Izraela i Irana usporio isporuke naoružanja Kijevu.

- Za sada se to nije desilo, ali postoji bojazan da bi moglo, rekao je Zelenski. Dodao je i da rat u Iranu slabi poziciju ruskog predsjednika Vladimir Putin, kojeg je opisao kao saveznika koji „govori, ali ne djeluje“.

Najavio je da je trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije planiran početkom marta, ali da se vjerovatno neće održati u Abu Dabiju. Kao moguće lokacije naveo je Ženevu, Austriju, Vatikan ili Tursku.

Govoreći o kritikama iz Mađarske i Slovačke zbog naftovoda Družba, Zelenski je istakao da je oštećen ruskim bombardovanjem te da je za njegovu obnovu potrebno primirje.